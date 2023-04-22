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彰化育英國小校慶 王惠美與95歲校友相約「明年再來」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣育英國小今天歡慶創校九十周年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣育英國小今天歡慶創校九十周年。記者簡慧珍／攝影

彰化縣育英國小邀請今天歡慶90周年校慶，多名年逾九旬的老校友開心返校，教育部主任秘書廖興國是第42屆校友，逐一說明他的班導師姓名，「我永遠不會忘記，希望小學弟、小學妹今天以育英為榮，明日育英以你們為榮。」

育英國小校慶開幕式，930名學童今天化身小小兵、瑪利歐、小仙子、聖戰士等動漫人物歡樂創意進場，近年各屆家長會長繞著運動場新建PU跑道慢跑傳承火把，一路傳到上屆會長凃仰，交給現任會長黃明恭，點燃和啟動校慶各項活動。學校人員推出九層紙雕藝術蛋糕，縣長王惠美和3名九旬老校友、校長林振茂、教育部主秘廖興國、近年各屆家長會長在全體小朋友合唱生日快樂歌中「切蛋糕」。

切蛋糕的最年長第十屆校友95歲賴瓊滿，很歡喜回到母校參加九十周年校慶，縣長王惠美和她與另外兩名老校友相約，「明年育英國小校慶，我們還要來參加。」賴瓊滿告訴94歲的學妹林瓊六和柳周淑女，「我們明年再來參加」，林瓊六和同學柳同淑女都笑著點頭答應。賴瓊滿的媳婦胡滿足表示，她們一家三代都是育英校友，今天受邀切蛋糕，感到很榮幸。

王惠美表示，縣政府重視教育建設和學童受教品質，最近3年在育英投入2500萬元提升軟硬體設施，今天新建PU跑道落成啟用，將給育英孩子優質的運動空間；育英校長都希望學童更有自主力、閱讀力、行動力和國際力，所以精進雙語計畫和教學，聘請外師指導，此外提倡獨輪車運動、舉辦土耳其震災援助遊園會，讓育英學童允文允武又有愛心。

教育部主任秘書廖興國回憶42年前求學時光，很感謝昔日師長教導，為了表現不忘師恩，他逐一說出一到六年級的導師姓名，「我永遠不會忘記她們。」廖興國期勉小學弟、小學妹認真求學，「母校育英明日以你們為榮」。今天到場的傑出校友還有第29屆游振雄，現任員林市長，第45屆校友凃俊任現任縣議員。

彰化縣長王惠美和年逾九旬校友相約明年再來參加育英國小校慶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美和年逾九旬校友相約明年再來參加育英國小校慶。記者簡慧珍／攝影

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