嘉縣永慶高中科展全壘打 奪2特優2佳作前進全國賽爭光

嘉義縣永慶高中學生參加今年第63屆國立暨縣市公私立高中第四區科展，榮獲2特優、2佳作佳績；其中，奪特優的工程學科組一「太陽能智慧儲能探究與改良」及行為與社會科學組「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」，將代表第四區雲嘉嘉前進全國賽。

今年科展永慶高中共四件作品參賽，比賽結果四件全數獲獎；校長郭春松表示，科學與科技是學校發展重點與特色，今年第四區代表參加全國賽的作品總共8件，永慶高中占四分之一強，刷新紀錄，實屬不易。

永慶高中指出，工程學科組學生粘瀞云、蕭英佳及蔡承志，以「太陽能智慧儲能探究與改良」奪特優；行為與社會科學科組學生許弼荏 ，以「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」奪特優，將代表第四區前進全國賽，爭取榮譽。

另農業與食品學科組學生陳彥秀、黃聆毓及蔡詠晴的「花生殼粉萃取液BV-2發炎之保護作用」和電腦與資訊學科組學生王柏翔、賴正寶的「深度學習進行手語辦識初探」，均獲佳作。

學生許弼荏表示，因家人工作關係，從小學開始，爸爸帶著他穿梭告別式或殯儀館場合，讓他發覺各習俗、禁忌中存在「男尊女卑」的衝擊觀念，盼透過科展研究過程，重新爬梳與反思性別平權，未來在告別式禮俗落實的可能性。

許的指導老師盧樺熠說，孩子經教育學習重新檢視父親的工作內容，反思性別平權的價值觀，並以科學精神加以探究，不僅跳脫「階級複製」的侷限，更展現知識與智慧的成熟，令人感動與佩服。

選擇太陽能光電做為探究的議題的學生粘瀞云表示，高雄興達發電廠跳電造成全台大停電事件，讓她開始關注台灣能源問題，日前她和同學蕭英佳都發現，市售太陽能產品仍存電源轉換易出現空窗期問題。