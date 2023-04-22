笛音快閃高鐵新竹站 新湖國小直笛團為世界和平演奏

新竹縣新湖國小直笛團、中華竹詩愛樂及新竹市企業經理協進會昨天上午到高鐵新竹站及中國醫藥大學新竹附設醫院快閃演出，用多首膾炙人口的曲目帶給過路的民眾感官享受，同時也帶給小團員們很好的展演機會，更希望向人們傳達希望、愛與和平的信念。

這場由新湖國小直笛團、中華竹詩愛樂及新竹市企業經理協進會共同發起的世界和平快閃演奏音樂會，21日上午10點由中華竹詩愛樂長笛首席潘琪芸及新湖國小直笛團，帶來多多龍組曲，五月天組曲，熱愛105度C的你以及LA LA LAND。

新湖國小校長李孟印表示，直笛團成立於1992年，靠著指導老師熱情奉獻，學生可免費參加學習、提供學生展演的舞台；指導老師周盈盈，表示直笛團厚植學生的演奏技巧及音樂素養與品格的養成，透過合奏培養、團隊合作的精神、社交技巧以及奉獻的精神，並享受合奏的樂趣及和聲的美。

直笛團更每年皆榮獲新竹縣學生音樂比賽優等佳績，多次巡演，昨天的快閃活動中，他們同樣帶著精湛的演奏技巧，演奏多首經典的音樂作品、為大家奏出動人心弦的樂曲，中醫大新竹附醫院長陳自諒也肯定學生快閃表演，帶給醫護和病患美好的音樂饗宴，療癒身心靈。