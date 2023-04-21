宜蘭慧燈高中獲HBL男子乙級全國亞軍 隊長錄取台科大榜首

宜蘭私立慧燈高中獲得111學年度HBL男子乙級全國亞軍，男籃隊長林展丞是台北人，國中開始在慧燈住校，升高中時一度考慮回台北，仍是留下，3年間助球隊奪得1冠1亞1次第四名，並以榜首錄取台科大。他說雖然最後沒有贏得冠軍，更重要的是這段過程，「不要否定每個人的努力」。

林展丞回憶，剛升上高三時並未設定太高的目標，先把每一場球賽打好，沒想到很順利的在縣內比賽、北區比賽一路獲勝，殺進全國決賽。決賽面對建中一度落後19分，球隊咬牙追平，雖然最後仍遺憾與冠軍擦肩而過，但過程中看到大家不放棄的精神是最珍貴的。

林展丞說，球隊不是體育班，只能在放學時其他同學吃飯、洗澡與休息的1個多小時內練習，之後就要晚自習，因此他要求隊員們每次練習都要全力以赴，此外學習念書也不能夠鬆懈，他以身作則以榜首成績錄取國立台灣科技大學大一不分系，證明運動與讀書可以兼備。

教練林杉騰表示，今年宜蘭縣內多所高中、國中與國小籃球成績斐然，可謂豐收一年；他希望球隊的訓練不只是讓學生學習籃球，也能開闊視野，109年的暑假讓學生到新加坡訓練，疫情開始後無法出國，就參加國內各地的比賽，今年暑假有機會前往澳洲。

校長游文聰表示，慧燈1500多位學生中1300位來自外縣市，平日需要住宿，培養出自律的習慣和良好的體能，「比賽中可以把對手累到抽筋」；籃球隊成立時間雖短，已收穫1冠1亞的成績，學生也能兼顧課業，打破運動員四肢發達、頭腦簡單的迷思。