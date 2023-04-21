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林家花園一頁立體書 戲劇呈現在地歷史

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋國小學童體驗一頁立體書DIY活動，將林家花園微型建築物展示於小書中。圖／新北市文化局提供
板橋國小學童體驗一頁立體書DIY活動，將林家花園微型建築物展示於小書中。圖／新北市文化局提供

新北市國定古蹟林本源園邸今年擴大辦理故事志工培訓，將板橋林園與迪毅堂等主題立體書及繪本，以戲劇方式呈現，吸引學生了解在地歷史，於昨天起前進板橋國小推廣，結合林園一頁立體書手作教學體驗，引導學生自己動手將各式微型林園建築紙雕建置在小書裡。

林本源園邸為加強與鄰近學校的合作，並讓古蹟保存觀念向下紮根，接續去年辦理成果，今年擴大辦理故事志工培訓，期望與學童分享寶貴的文資故事，故事志工們藉由角色扮演吸引師生目光，搭配大型立體繪本及Q版人偶，以活潑方式帶領新北學童閱讀《藝賞林園》及《迪毅堂-板橋義勇故事》兩本繪本。

這兩繪本介紹林園建築美學及林本源家族開創基業的歷史故事，與市定古蹟迪毅堂修復歷程及板橋義勇的事蹟。從繪本故事帶領學童穿梭板橋古蹟，串起小朋友與地方文化的情感連結，於學童心中種下守護文化資產的信念。

新北市文化局長張䕒育表示，今年文化局持續啟動「校園瘋文資」計畫，第一站於板橋國小讓學生體驗紙上「藝賞林園」的樂趣，促進孩子們親近文化資產，達到古蹟保存與文化傳承推廣的使命。園邸更同步於文創商店販售「藝賞林園」一頁立體書材料包，透過紙藝手作與孩子們共同認識國定古蹟林本源園邸。

新北文化局持續推動校園瘋文資計畫，於板橋國小邀請學童共讀「藝賞林園」繪本。圖／新北市文化局提供
新北文化局持續推動校園瘋文資計畫，於板橋國小邀請學童共讀「藝賞林園」繪本。圖／新北市文化局提供

國定古蹟 文化資產

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