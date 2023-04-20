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領先全國！全中運舉重捷報 南市國二選手初登板奪3金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供

112年全中運網球項目於今日告一段落，台南市代表隊共奪得2金5銀2銅的成績，舉重也傳捷報，大內國中、東原國中舉重好手共計取得3金，領先全國。

市畏黃偉哲表示，網球項目是台南市的重點發展項目，選手遍地開花，多所學校都有投入培育資源，此次賽事共獲得2金5銀2銅斬獲9面獎牌，可看出本市扎根基層、推動基訓站設置及著力三級銜接不餘遺力。

今日國中男子組單打冠軍戰由台南市包辦冠亞軍，特別感謝大灣中學及南科高中的教練及選手，兩校小將拚搏到最後一刻，展現運動家不屈不饒的精神外，也帶給大家一場精采無比的比賽。

體育局長陳良乾表示，在舉重方面，由陳涵彤教練帶領的大內國中何盈禕在國女組40公斤級奪得金牌；顏邑達於國男組55公斤級獲得金牌，另一方面，由曾上原教練指導的東原國中黃秀玉選手在國女組45公斤級中也獲得金牌，舉重項目一舉收獲3金，拔得頭籌。

教陳涵彤表示，何盈禕、顏邑達以及黃秀玉3位選手都是進入國中時才開始接觸舉重，舉重規定是須年滿14歲才能出賽，今年國二的他們在全中運初登板就能舉出初生之犢不畏虎的自信，贏過一票國三生，實屬難得。

小將們每日在練習場上重複高難度及高負荷量的訓練菜單及持續調整動作，同時也為了控制體重付出更多心力及努力，很欣慰選手們能夠有如此優異的表現。

截至今日為止，台南小將共在全中運拿下11金11銀8銅，共30面獎牌的成績，舉重比賽持續進行至4月27日，邀請市民朋友為在全中運努力的小將們加油打氣。

全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供
全中運南市網球國男單打摘金奪銀，大內國中、東原國中舉重女力崛起。圖／台南市體育局提供

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