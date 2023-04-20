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虎尾高中學生籌畫「制服交換日」 男、女生互穿校服推性平教育

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾高中男生穿女校服 女生穿男服推動性平教育。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中男生穿女校服 女生穿男服推動性平教育。記者蔡維斌／攝影

響應4月20日性別平等教育日，雲林縣虎尾高中今天展開一系列性平活動，包括校長陳惠珍和多位學生變裝秀，「制服交換日」女生換上男校服，男生則穿上裙子校服，感觸不同性別的穿著，此外也敲響象徵平等的「虎鍾」，開辦演唱會，同時邀請專家講座，以接納、尊重，建立正確性平觀念，讓校園洋溢五彩繽紛。

校長陳惠珍表示，響應性平教育日，該校從4月17日至21日分別展開一系列性平活動，學生在校園廣場敲響早年虎中和虎女合校的「虎鐘」，兩校歷經20年的努力，從男、女有別到男、女融合，深具意義，並期盼社會在葉永鋕事件後的20年，能一起認識性別多元，接納、尊重多元的性別社會，實踐聯合國永續發展目標SDGs5性別平等。

虎尾高中學生攜手走在「性平迴廊」體驗「那些年在性平路上同行」，走廊上貼滿學生會就我國相關性平發展的各項議題設計的海報。今天活動進入高潮「虎高制服日x性別交換日」由校長師生換裝，女生換上男學生制服，男生則穿上裙子改穿女制服走在校園，格外引人目光。

學生會長李日森指出，性平教育周由學生自行籌畫，讓建立平等自由的校園更上一層樓，大家體驗性別平等，以尊重的心看待性平，別具意義。

此外「多元性別、綻放精彩」打卡，及演唱會高唱「玫瑰少年」等歌，明天則將邀請專家演講「性別平等的重要性」，圖書館也可登入Hami書城，免費瀏覽性平相關書籍，透過一周一活動，從認識性別平等的重要性，到能在生活中落實性別平權。

虎尾高中男生穿女校服 女生穿男服，一起為推動性平教育起飛。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中男生穿女校服 女生穿男服，一起為推動性平教育起飛。記者蔡維斌／攝影
在七彩燈光下，校長帶領學生共同拋射七彩的彩帶，宣誓共同打造「性別平等、綻放精彩」的多元性別平等校園。圖／虎尾高中提供
在七彩燈光下，校長帶領學生共同拋射七彩的彩帶，宣誓共同打造「性別平等、綻放精彩」的多元性別平等校園。圖／虎尾高中提供

制服 性平

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