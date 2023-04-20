竹北興隆國小停電 校方：供電設備故障搶修中

新竹縣竹北市興隆國小今天無電可用，校方表示，經調查疑似受到昨晚天氣影響，導致供電設備故障，目前仍在搶修中。

竹北市興隆國小今天向中央社記者表示，因昨天打雷與降雨等天氣影響，導致校內高壓電設備毀損，目前全校仍處停電狀態，仍在搶修中，預計傍晚前搶修完成後，將可恢復正常供電。

興隆國小表示，因教室停電導致光線不足無法上課，也請老師調整課程內容，將學生移至明亮處進行上課，而飲水機受停電影響無法供水，也準備礦泉水，提供師生飲用。

台電新竹區營業處向中央社記者說，為求謹慎，也再檢查相關供電系統，目前皆正常，而興隆國小狀況是因內部線路故障，機電公司持續查修中。

台電新竹區營業處指出，竹北市昨晚7時許停電，影響範圍包括竹北中華路、福興路等一帶，停電戶數為2035戶，昨天晚間11時已全面復電，至於事故原因是受雷擊影響。