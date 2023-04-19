國藝會新人新視野登場 楊世豪「After」探索台灣新馬戲

楊世豪原本是街舞的熱愛者，因緣際會進入國立台灣戲曲學院，鍛鍊一身民俗技藝的好本領。2011年接觸源自歐洲的當代馬戲，他從玩帽子雜耍到耍大環特技，代表台灣站上瑞士 Young Stage等國際馬戲平台。楊世豪的新作「After」拆解熟悉的馬戲、探索台灣馬戲文化的根源、企圖找到台灣馬戲的新方向。「After」入選本屆國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」專案，月底將於國表藝三場館進行正式演出

國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」，自2008年啟動至今已進入第15屆，陸續扶植了63名新銳創作者共79件作品的產出，本屆選出三位藝術家—張雅媛、楊世豪與戴啟倫。

張雅媛由「高敏感」的人格特質出發，作品「喂！你好……我叫高敏」，將生活中因外在環境刺激所造成的強烈不適感擬人化，透過肢體展現出這個族群獨特的內心矛盾，讓觀眾笑中帶淚地進入「高敏感」世界。

戴啟倫在作品「大解脫者」中探討失去至親的痛苦及悲傷，以及如何治癒傷痛。人們是否能透過宗教與儀式，將原本失序困頓的心安頓，甚而尋得內心的平靜與歸屬？在作品中，透過舞者、樂手引領觀眾追尋答案。

國藝會董事長向陽指出，這三位年輕藝術家的表演主題特殊，「通過不同的表演形式，展現了新的想像與新的世紀」。他們通過肢體、馬戲還有舞蹈，用身體的語言展現新世紀的新氣象。

國藝會執行長李文珊則細數專案的演變，「歷屆學長姐們不斷在專業領域上耕耘、累積成果，新世代創作者，也一棒接一棒，推出展現當代年輕人觀點的作品。」