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淡水國小學童金工手作餐具 敲打出生活新創意

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小美術班的傑出校友回到母校，將專業的金工打造餐具的技術，展現在孩子眼前。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小美術班的傑出校友回到母校，將專業的金工打造餐具的技術，展現在孩子眼前。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水國小邀請到了工藝老師為學生教導如何製作金屬生活用品，美術班不只是要學習如何繪畫創作，在實際用品的手作上面也是學習的一環，而這次更有同樣畢業於淡水國小美術班的傑出校友回到母校，將專業的金工打造餐具的技術，展現在孩子眼前。

淡水國小校長吳惠花表示，看到學生使用金屬工具，先是將造型與方向設計完成後，再用敲打的方式，將銅片還有木柄製作成能夠在日常生活當中使用的餐具，而學生都說在過程中除了非常好玩享受這敲打的製作之外，完成品還可以帶回去當做真正的餐具使用。

金工老師林以晨也是過去淡水國小美術班畢業的校友，而這次回到母校用自身的專業團隊，帶給學弟妹們不一樣的學習資源，透過自然木材與金屬物件可以做出生活中使用的餐具，同時也開玩笑的說透過敲敲打打的過程讓孩子釋放課業的繁重壓力，也讓孩子體驗到不一樣的學習方式。

淡水 餐具

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