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瑞芳國小校慶路跑開跑 各界參與超過兩百人參加

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳國小校慶路跑，瑞芳區區長楊勝閔，市議員林裔綺服務處主任蘇有德和師生一同開跑，也預祝校慶活動圓滿順利。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國小校慶路跑，瑞芳區區長楊勝閔，市議員林裔綺服務處主任蘇有德和師生一同開跑，也預祝校慶活動圓滿順利。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳國小校慶路跑活動行之有年，不過因疫情關係已停辦兩年。今年疫情解封，配合校慶活動再度舉辦，今年報名非常踴躍，共有超過兩百位的親師生同參與路跑活動，今(19)日路跑活動，包括瑞芳區區長楊勝閔，市議員林裔綺服務處主任蘇有德也下場和師生一同開跑，也預祝校慶活動圓滿順利。

今年路跑規劃路線為瑞芳棒球場至猴硐遊客中心，沿著瑞猴自行車道路跑，經過舊隧道群、也可沿著鐵道跑步，鐵道旁還可以看到火車呼嘯而過，運動之餘還可欣賞到猴硐的山水之美。

校長盧娟娟說，今年因為疫情解封，報名人數相當踴躍，也感謝家長熱情參與，陪伴孩子一起完成任務，路跑分成樂活組四公里，挑戰組七公里、親師組七公里。沿途安排學校工作人員協助維護學生健康與安全，不論跑步或走路，完成全程的學生、親師，均可獲得完賽證明。

瑞芳區區長楊勝閔說，路跑除了可以增強體魄，還可以欣賞到瑞芳之美，讓學生透過路跑了解家鄉之美，寓教於樂。

路跑 瑞芳

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