寫到哭！小時候最討厭哪個字？ 網全指「它」：現在寫還是醜

你也有最討厭的字嗎？一名網友在PTT分享，小時候最討厭的作業之一，莫過於「抄寫」，有時候造句裡寫錯一個字，也會被老師圈出來，要求回去寫十遍，也讓她不禁好奇問道「大家以前最討厭寫的字是什麼？」

談到過去寫到哭的字，原PO回憶，像是「學」校、身「體」、「蠟」筆、「犠」牲等字，通常筆劃都很多、很複雜，尤其以前還要學寫毛筆，相當考驗小朋友手部協調能力和耐心，遇到筆劃多的字，原PO也曾經寫到鬧彆扭。

貼文一出，網友們紛紛留言，分享自己童年時期最討厭的字，「鬱，很多人寫得很憂鬱」、「亞，我到現在還寫不好」、「挑釁的『釁』，筆劃多又不好寫」、「小時候算過，日常用字裡面呼籲的籲」、「繼、爾、郵，常用但怎麼寫怎麼怪」。

不過，網友們一致公認最難寫，也最讓人討厭的字，就是「龜」字，「龜，老師說很少人寫好」、「龜，有夠難寫」、「龜，到現在還是寫很醜」、「龜，超級難寫」、「龜，雖然寫對但老師覺得不太好看，一直被糾正」。

部分網友們則是沒有特別討厭的字，但對於需重覆書寫的罰則，至今仍感到不解，「不管什麼字，只要重複寫三遍以上都很討厭，像抄課文10遍之類的」、「寫生字本每個字都要寫好幾遍，一筆一劃還要對格子虛線好痛苦，倒是沒有討厭特定的字就是了」。