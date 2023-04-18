台中師遭控霸凌小六女童 校方：調離現職積極處理

台中有家長控訴小六女兒在校遭同學霸凌，老師處理態度消極還孤立孩子，家長向校方提起調查，校方不受理，導師竟偽造證據調查女童。校方表示，積極處理中，已將該師調離現職。

人本教育基金會中部辦公室今天陪同學生家長在民進黨台中市議會黨團召開記者會，民進黨籍立委張廖萬堅、市議員林祈烽出席。

家長控訴，孩子在校遭同學霸凌，但老師處理態度消極，還在家長群組帶風向，製造家長間誤會，在校更要求其他同學不准靠近孩子，孩子在校被同學孤立，家長向校方提起教師在霸凌案處理不當的調查，校方竟無理由駁回，不予受理。

家長說，該師事後企圖報復家長，竟找來同學偽造證據、假冒目擊證人，對女童召開性平會調查，事前家長未收到通知，後來孩子在校遇到該師，屢遭白眼冷暴力。

另名同學家長也出席指控，孩子無端被老師要求寫下不知情的事情，老師以脅迫口氣，要求他偽造自白書，導致同學仇視他，認為他害同學，孩子每天鬱鬱寡歡。

女童家長曾在垃圾桶發現女童疑似想輕生字條，後來又發現孩子常在下課時，站在4樓欄杆旁，父母內心恐懼又不捨孩子遭遇。女童目前到身心科就醫，家長要求轉班，但校方未召開安置會議，女童只能不斷在各班間流浪，因孩子情緒不穩，母親每天陪同上學。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，事後，家長再次向校方檢舉該師，校方才召開校事會議，但調查期間該師請假，校方未召開教評會暫時停聘該師，痛批「師師相護」。

台中市教育局透過文字稿指出，女童去年12月與同班同學發生口角，經校方協調後，行為人公開道歉並寫500字悔過書，女童家長接受行為人的道歉，但不滿導師對此「生對生」的霸凌事件處理不當，校方也未依規定做校安通報，將依規追究學校行政責任。

校方接受中央社記者訪問表示，收到家長陳情，依規召開校事會議，委員認為該師不到不適任階段，透過書面要求教師在班級經營、親師溝通間更積極，3月再次收到家長投訴老師有霸凌問題，召開霸凌防治小組會議，目前積極處理中，將該師調離現職，後來該師請假。

校方指出，「生對生」霸凌事件，因家長間已經和解，家長表示不用提起霸凌案申請，所以未通報教育局。該師擔任教職30年，在這間學校教學也有10年，先前表現良好，但有家長有疑慮，校方仍會積極處理。