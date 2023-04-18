曾是台南市府廳舍 建興國中百年紅樓修復開工

「台南市立建興國民中學歷史建築原南門尋常小學校舍（舊台南市政府廳舍）本館修復工程」今天開工，除盼恢復早期西方式樣結構堅實公共建築，並符合新資訊時代學校教學使用。

台南市長黃偉哲上午主持開工儀式致詞表示，建興國中超過百年歷史的紅樓在日治時期曾是南門尋常小學，後來一度成為台南市政府官署，百年來從教育先鋒，到執掌台南市政的最高官署，現在更成為台南市首屈一指的國中。

黃偉哲說，站在紅樓前就能感受到歷史洪流，這也是建興紅樓的優越之處，而紅樓在整修後將成為台南市歷史文化指標建物之一，也是台南之光，更是建興人值得驕傲的榮耀。

台南市教育局長鄭新輝表示，這次歷史建物修復，除了希望恢復早期西方式樣結構堅實的公共建築，保存歷史空間氛圍，成就文化資產保存成效，同時符合新資訊時代設備需求，建置安全、快樂、永續的開放式學習空間。

台南市政府提供資料指出，修復工程預算經費共新台幣1.19億元，文化部補助60%，台南市政府負擔40%，預計修復地上2層樓的歷史建築校舍，總面積2248.8平方公尺，修復後的校舍將配置1間會議室、3間彈性教室、7間一般教室、15間辦公室，以及盥洗室、露台等，可供辦公、教學、開會使用，預計2年後完工。