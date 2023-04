義大國際高中奪新秀大獎 前進德州機器人總決賽

高雄義大國際高中今年首次參加2023年度FRC(FIRST Robotics Competition)機器人美國矽谷區域賽就拿下新秀最大獎Rookie All-Star Award,取得前往德州休士頓年度總決賽資格。消息傳回學校舉校歡騰。

FRC是國際性的機器人競賽,由美國FIRST組織創立,每年吸引來自全球各地的上千個學校和團隊參加。鼓勵青少年學習、應用科學、技術、工程和數學等知識技術。參賽團隊除了設計、建造自己的機器人挑戰各關卡外,FRC更鼓勵學生參與各種社會服務項目及推廣STEM教育,藉此培養學生的社會責任感、團隊合作和解決問題的能力。

義大國際高中發布新聞稿表示,義大國際高中2022年9月成立銀鷹隊(Silver Hawks),由9至12年級學生組成30人的隊伍,主要分為機構組、程式組及商業組,利用社團活動訓練機構設計、程式撰寫及商業經營等基礎。

義大高中指出,銀鷹隊在今年寒假投入為期6週集訓,課程包括機器人設計與改良,運用所學的機械、電子和程式撰寫知識,使用CAD軟體、3D列印、雷射切割等製造技術完成機器人的製作。團隊也至國內外小學做STEM教育推廣,並拜訪在地企業進行募資宣傳。

校方指出,在今年的FRC美國矽谷區域賽中,來自世界各地的59個團隊,超過2000多名選手及教練齊聚一堂。在為期3天的賽事中,義大銀鷹隊在新秀團隊中脫穎而出,獲得評審的青睞,榮獲賽事新秀最大獎––Rookie All-Star Award。

義大高中指出,銀鷹隊的參賽經歷展現學校對於STEM教育的堅定信念以及學生積極學習的態度。透過競賽過程,學生不僅學習到寶貴的機器人設計和製作技能,更培養團隊合作、社會責任感、和解決問題的能力。

義大國際高中將持續發展融合科學、科技、工程和數學的STEM教育,為學生提供更多機會和資源,預備好未來投入到科學技術、貢獻所學。

FIRST機器人競賽是由美國非營利性組織FIRST(ForInspiration and Recognition of Science and Technology)主辦,每年在全球舉辦針對不同年齡層的機器人賽事,分別為FRC(14-18歲)、FTC(12-18歲)、FLL Challenge(9-16歲)、Explore(6-10歲)。