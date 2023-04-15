高虹安參加世界高中畢業成果展 肯定技職教育接軌產業

新竹市世界高級中學今天在孔廟前廣場舉辦「點綻」聯合畢業成果展，各科學生展現實作與國中技藝教育成果，市長高虹安逐一體驗人體彩繪、糖霜餅乾題字等，肯定學校發展技職教育接軌產業，今年新設「控制科」迎合科技城發展需求。

世界高中校長李瑞光說，112學年度世界高中「點綻」聯合畢業成果展，結合汽車科、美工科、幼保科、餐飲科、時尚造型科及國中技藝教育成果展出，並邀來知名美食節目主持人陳鴻、知名彩妝師李明川、彩繪大師周育瑾等人參與，攜手指導學生技藝。

高虹安下午到場參與世界高級中學的畢業成果展，美工科學生還展現畫功，送上3幅市長的人像速寫畫作，高也跟著陳鴻一起擺拍，展示獨特的「新竹潮料理」上菜秀。

高虹安說，世界高中自1971年創校至今，感謝校長一棒接一棒，培育竹苗區無數優秀學子，近年也鼓勵學生多元發展，並提供多項專業技術學習及實作努力接軌產業，相信對人生未來有許多幫助，亦期待畢業校友留在新竹持續打拚，共創竹市美好未來。

「技職學校的孩子非常需要提升語言能力。」校長李瑞光也提到，除了各科強化與科大端與產業的連結，他認為技職學校的孩子也要即時與國際接軌，若沒有即時資訊會落人之後，因此今年校方全國技術型高中唯一2個雙語實驗班，提升學生語言能力。

李瑞光表示，校內新設的2個雙語實驗班，分別為餐飲管理實驗班及美工雙語實驗班，透過提升孩子語言能力，「讓孩子有走出去的能力、走回來的實力」；另將實作課程提高到70%，為目前技職學校的2倍，透過強化孩子實作練習能力順利與業界接軌。