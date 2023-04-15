快訊

獨／女歌迷聽完五月天演唱會突倒地 葉克膜搶救16天不治

不惜砸千萬住進高檔養老院 老富翁卻孤獨死在房內

春雨接力來襲！明各地轉乾回暖 下波鋒面通過時間點曝光

全國技能競賽中區分賽 明仁李可仲、邱翊紘奪金、銀牌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣明仁國中美術班學生李可仲（左）、邱翊紘參加第53屆全國技能競賽中區分區技能競賽，囊括青少年組平面設計技術職類第一名與第二名。圖／明仁國中提供
苗栗縣明仁國中美術班學生李可仲（左）、邱翊紘參加第53屆全國技能競賽中區分區技能競賽，囊括青少年組平面設計技術職類第一名與第二名。圖／明仁國中提供

苗栗縣明仁國中美術班學生李可仲、邱翊紘參加第53屆全國技能競賽中區分區技能競賽，經激烈角逐後，以純熟的技巧、優美的構圖，囊括青少年組平面設計技術職類第一名與第二名，將參加9月的全國決賽，爭取國手資格。

明仁國中表示，勞動部勞動力發展署辦理的第53屆全國技能競賽中區分區賽3月20至25日登場，分為青年組與青少年組，其中青少年組9職類共有137名選手參賽。

分區技能競賽分北、中、南3區分組舉辦，2020年起為鼓勵青少年探索職業性向，在分區競賽中增設青少年組，3年來辦理的職類及參加人數不斷成長，今年更多達13職類成賽。中區分區賽有CAD機械設計製圖、商務軟體設計、電子、電氣裝配、工業控制、漆作裝潢、機器人、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等9職類。

明仁國中校長湯慧敏說，這項比賽各區各職類獲前5名優勝選手，將推薦參加全國技能競賽，爭取成為國手及出國比賽資格，明仁參賽學生李可仲、邱翊紘設計的台灣國際蘭花展海報獲得評審肯定，分獲第一、第二名，帶回金、銀牌為校爭光。

明仁國中美術班學生邱翊紘的作品獲得第二名。圖／明仁國中提供、取自勞動力發展署網站
明仁國中美術班學生邱翊紘的作品獲得第二名。圖／明仁國中提供、取自勞動力發展署網站
明仁國中美術班學生李可仲獲得第一名的作品。圖／明仁國中提供、取自勞動力發展署網站
明仁國中美術班學生李可仲獲得第一名的作品。圖／明仁國中提供、取自勞動力發展署網站

勞動部

延伸閱讀

虎父無犬子！水電師傅兒得中區冠軍 進軍全國技能競賽

團隊合作發揮 弘光科大奪全國技能競賽中區前二名

聽障師以「瓶之日記」 赴法獲國際展能節技能競賽銅牌

左手天生有障礙苦練5年備賽 沈方惠獲國際技能競賽金牌

相關新聞

嘉中政壇校友跨藍綠 校友：期待明年百年校慶出總統校友

下屆總統熱門人選、新北市長侯友宜上午返鄉，以傑出校友參加母校嘉義高中99周年校慶，嘉中校友有副總統、行政院長、司法院長、...

執筆總統府春聯青年書法家王意淳 母校嘉中校慶揮毫吸睛

執筆總統府牛年春聯的青年書法家王意淳，上午回母校嘉義高中參加99周年慶，現場揮毫明年百周年校慶主題「百年嘉中化雨春風」，...

敦化國小合唱團「被登春晚」遭指淪統戰工具 監委申請調查

台北市敦化國小合唱團被爆料接受福建電視台邀約，拍攝MV合唱中共統戰歌曲「我們同唱一首歌」。監察委員賴振昌今晚說，已申請自...

廢除不合理升等條款 高教工會與聖約翰科大締團體協約

高教工會今天表示，近日與新北市聖約翰科大正式締結團體協約，明文保障學校教師優退金、資遣費，並廢除不合理的升等條款與安置辦...

高虹安參加世界高中畢業成果展 肯定技職教育接軌產業

新竹市世界高級中學今天在孔廟前廣場舉辦「點綻」聯合畢業成果展，各科學生展現實作與國中技藝教育成果，市長高虹安逐一體驗人體...

山上電線桿編號有功能 彰化迷你小校學童學自救

彰化縣香田國小山野教育越走越遠，六年級學童走雲林縣挑筍古道直攻大尖山，沿途學習求救和自救的知識，走得饑腸轆轆吃泡麵分外美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦