全國技能競賽中區分賽 明仁李可仲、邱翊紘奪金、銀牌

苗栗縣明仁國中美術班學生李可仲、邱翊紘參加第53屆全國技能競賽中區分區技能競賽，經激烈角逐後，以純熟的技巧、優美的構圖，囊括青少年組平面設計技術職類第一名與第二名，將參加9月的全國決賽，爭取國手資格。

明仁國中表示，勞動部勞動力發展署辦理的第53屆全國技能競賽中區分區賽3月20至25日登場，分為青年組與青少年組，其中青少年組9職類共有137名選手參賽。

分區技能競賽分北、中、南3區分組舉辦，2020年起為鼓勵青少年探索職業性向，在分區競賽中增設青少年組，3年來辦理的職類及參加人數不斷成長，今年更多達13職類成賽。中區分區賽有CAD機械設計製圖、商務軟體設計、電子、電氣裝配、工業控制、漆作裝潢、機器人、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等9職類。