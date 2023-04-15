山上電線桿編號有功能 彰化迷你小校學童學自救

彰化縣香田國小山野教育越走越遠，六年級學童走雲林縣挑筍古道直攻大尖山，沿途學習求救和自救的知識，走得饑腸轆轆吃泡麵分外美味，體驗鍛練體需要身心合一才能乘興出發，盡興歸來。

香田國小山野教育以中彰投為主，這次規畫走雲嘉大尖山，六年級8名小朋友途經雲林縣古坑樟湖村挑筍古道；今天廖姓學童說，自己走就能體會早年沒有農機，農民採收竹筍後挑著翻山越嶺走到嘉義縣販賣，非常辛苦。

近年來後棟仔山種植很多茶樹，形成竹林與茶園相間的美麗景觀；郭姓學童說，在後棟山看到一群農夫採茶，看起來每個人都很忙碌，也很辛苦。

途中學校主任蔡秋雄教導小朋友，在野外迷路時可看電線杆座標，撥打手機求救時告訴警察目前所在地的電線桿編號第幾號當作求救地點；蔡秋雄也教導小朋友認識草甘蔗、幸運草，隨隊護理師教小朋友利用塑膠袋保暖。