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致用高中60周年慶 電競體驗營祭獎金近10萬元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市致用高中今歡慶創校60周年，舉辦系列校慶活動。圖／致用高中提供
台中市致用高中今歡慶創校60周年，舉辦系列校慶活動。圖／致用高中提供

台中市致用高中今歡慶創校60周年，舉辦系列校慶活動，其中電競比賽暨電競體驗營，200多位國中好手同台競技，祭出高額總獎金近10萬元，選手們各個摩拳擦掌。校長陳添旺感謝，本校董事長陳本源捐贈耗資100萬元攀岩場，供學子強身，體育課程更加多元。

校慶慶祝大會安排「校園演唱會活動」、「致用盃熱舞大賽決賓」、「致用星光大道歌唱表演」、「觀光科、餐飲科、美容科成果展」、「社團動態成果展」、「攀岩設施設備揭幕活動」、「電競比賽與體驗營活動」等系列活動，精彩又豐富。

致用高中表示，FoxXRay狐鐳廣鼎國際有限公司贊助本校電競館專業設備更新，包含：12套訂製專業電競椅、12套專業電競耳機，12套專業電競滑鼠及電競鼠墊等，讓小選手訓練更加舒適。

致用高中與弘光、僑光科大電競相關科系建立策略合作聯盟關係，以「大手攜小手」策略理念，暢通升學大學科大管道，栽培台灣電競強將。

陳添旺表示，2019年成立資料處科電競產業專班，建置電競實戰訓練基地，電競社團，搭配電競產業課程相關專業教學，培育台中苗栗地區電競產業領域相關人才，深受地方肯定。

課程配合教育部108新課綱，電競產業專班課程以電競產業發展為主，包含：電競基礎概論、電競賽事規劃、影音製播實務、電競遊戲實務、多媒體設計、互動遊戲設計實務、行動裝置遊戲設計、網紅直播人才培育訓練、電子商務行銷、電競產品行銷等產業相關課程。

除了結合電競電腦設備外，購置導播機系統，3D AR/VR體感互動設備，課程多元具有豐富性，配合電競產業發展趨勢，開設課程培育相關人才。

致用高中董事長陳本源捐贈耗資100萬元攀岩場(後者)，供學子強身，體育課程更加多元。圖／致用高中提供
致用高中董事長陳本源捐贈耗資100萬元攀岩場(後者)，供學子強身，體育課程更加多元。圖／致用高中提供
台中市致用高中今歡慶創校60周年，其中電競比賽暨電競體驗營，200多位國中好手同台競技，祭出高額總獎金近10萬元，選手們各個摩拳擦掌。圖／致用高中提供
台中市致用高中今歡慶創校60周年，其中電競比賽暨電競體驗營，200多位國中好手同台競技，祭出高額總獎金近10萬元，選手們各個摩拳擦掌。圖／致用高中提供
台中市致用高中今歡慶創校60周年，其中電競比賽暨電競體驗營，200多位國中好手同台競技，祭出高額總獎金近10萬元，選手們各個摩拳擦掌。圖／致用高中提供
台中市致用高中今歡慶創校60周年，其中電競比賽暨電競體驗營，200多位國中好手同台競技，祭出高額總獎金近10萬元，選手們各個摩拳擦掌。圖／致用高中提供

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