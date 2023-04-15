執筆總統府春聯青年書法家王意淳 母校嘉中校慶揮毫吸睛

執筆總統府牛年春聯的青年書法家王意淳，上午回母校嘉義高中參加99周年慶，現場揮毫明年百周年校慶主題「百年嘉中化雨春風」，與校友學長、新北市長侯友宜喜相逢，侯友宜說，去年虎年春聯「平安祥虎」、今年春聯「免吉利來」，都出自王意淳，討喜受歡迎，「我現在才知道，意淳也是嘉中校友。」

侯友宜說，今年新北市府發表「兔吉利來」春聯，出自青年書法家王意淳，期許市民百業興旺、財運亨通、順利豐收、安居樂業，「兔吉利來」是創意國台雙語春聯，用國語唸，期許兔年是吉祥好年，福運大吉大利旺旺來。用台語唸諧音「兔（鏟）錢入來」，祝福財運亨通、錢兔似錦。

王意淳是嘉義知名水墨大師王宏一的千金，師從李耀騰老師學習書法，王意淳台藝大書畫藝術學系碩士，曾獲2019第20屆明宗獎全國書法篆刻暨印鈕比賽書法類首獎、2018全國美術展水墨類金牌獎、2018南瀛獎書法篆刻類佳作等獎項。