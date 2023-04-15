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宗博館閒置鋼琴送愛至偏鄉 彰化潮洋國小感恩普仁善緣
偏鄉教育資源缺乏，要學習音樂等特殊才藝更是困難，世界宗教博物館將館內閒置鋼琴捐贈給彰化溪州的潮洋國小，讓偏鄉孩童除了傳統的直笛社團外，多了額外學習音樂的機會。潮洋國小表示，因普仁獎結緣，館方捐贈過程處處展現真心，感恩一切良善。
宗博館指出，位於彰化縣溪州鄉濁水溪畔的潮洋國小，是一所6班、目前全校僅69人的偏鄉小學，家長以務農為主，早出晚歸，學區內沒有安親班或才藝班，校方積極推展藝術與人文教育，深耕教學；過去該校僅透過音樂課及直笛社團讓學生學習音樂。
宗博館表示，宗博館發展基金會將館內一架直立式中古鋼琴，捐給潮洋國小，為偏鄉學校音樂教育挹注新活水，也讓才藝展演舞台更趨完善，嘉惠偏鄉學子；未來有了鋼琴伴奏，校內學生的音樂世界將更加豐富。
潮洋國小校長李瑞緻表示，因為普仁獎的因緣，中區普仁會長李惠如告知訊息，順利爭取到這份特別的禮物。一架鋼琴從北部上車、運送、裝卸、定位，處處展現幕後貴人的一顆真心，感恩一切良善，讓行、思、美、善的願力成真。
宗博館發展基金會執行長室主任林炳邑說，館內的鋼琴保存得相當良好，但使用機率偏低，十分可惜，遵循宗博館創辦人心道法師慈悲願力，希望發揮更大效益，決定捐給學校、嘉惠學童，讓悠揚琴聲遠播，落實宗博館博愛精神。
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