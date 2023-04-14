暌違2年金門再度辦學生實彈射擊體驗 學生直呼很緊張
教育部金門縣聯絡處與金門防衛指揮部昨天共同舉辦「高級中等學校學生實彈射擊體驗活動」，讓學生們暫時放下書本，提起槍枝，分赴靶場體驗前所未有的戰場感受，不少學生都是初次體驗，直說很緊張，聽說現場超大聲的槍林彈雨聲，都說是很難忘的經驗。
「砰、砰」 只見學生穿著防彈背心，頭戴鋼盔，走上靶場，裝填彈匣，準就緒後，現場指揮官高喊「左線預備、右線預備、全線預備、開始射擊」，接著槍聲大作，學生迅速地射擊五發，扣動扳機子彈出後強大的後座力和此起彼落的槍聲，短短5分鐘射擊過程，讓學生留下深刻印象。
據了解，目前全台部分縣市仍有打靶活動，僅少部分縣市不再辦理；今年是暌違2年，再度舉辦，在軍訓督導謝明德的指導要求下，由聯絡處及各校規劃，秉持「安全第一」的原則，在活動前落實執行射擊預習及安全教育等課程，讓學生能在安全無虞的環境，親身感受射擊現場所帶來的緊張與震撼，達到強化青年學子參與全民國防事務之目的。
參與實彈射擊的陳同學說，這次的經驗真的非常難得，平常只能藉由電影畫面或漆彈活動想像槍枝威力，這次是操作真槍實彈，讓同學們增進防衛技能的同時，也可以感受到軍人為保家衛國，所付出的訓練是艱辛的，以後將和親朋好友們，分享此次的特別經驗。
射擊體驗活動結束後，駐地官兵為學生導覽及說明武器裝備現況，並宣導國軍志願役招募和甄選之諸項細節，以培植國軍未來人才，作為學子們生涯規劃之參考。
金門高中校長許自佑與金門農工學務主任蔡天益也在活動結束後特別致贈感謝狀，感謝金防部金門守備大隊戰車營的鼎力協助，校方表示，希望藉由活動的舉行，除了展現「軍民一家，同島一命」的戰地情感外，也能落實全民國防教育。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言