暌違2年金門再度辦學生實彈射擊體驗 學生直呼很緊張

教育部金門縣聯絡處與金門防衛指揮部昨天共同舉辦「高級中等學校學生實彈射擊體驗活動」，讓學生們暫時放下書本，提起槍枝，分赴靶場體驗前所未有的戰場感受，不少學生都是初次體驗，直說很緊張，聽說現場超大聲的槍林彈雨聲，都說是很難忘的經驗。

「砰、砰」 只見學生穿著防彈背心，頭戴鋼盔，走上靶場，裝填彈匣，準就緒後，現場指揮官高喊「左線預備、右線預備、全線預備、開始射擊」，接著槍聲大作，學生迅速地射擊五發，扣動扳機子彈出後強大的後座力和此起彼落的槍聲，短短5分鐘射擊過程，讓學生留下深刻印象。

據了解，目前全台部分縣市仍有打靶活動，僅少部分縣市不再辦理；今年是暌違2年，再度舉辦，在軍訓督導謝明德的指導要求下，由聯絡處及各校規劃，秉持「安全第一」的原則，在活動前落實執行射擊預習及安全教育等課程，讓學生能在安全無虞的環境，親身感受射擊現場所帶來的緊張與震撼，達到強化青年學子參與全民國防事務之目的。

參與實彈射擊的陳同學說，這次的經驗真的非常難得，平常只能藉由電影畫面或漆彈活動想像槍枝威力，這次是操作真槍實彈，讓同學們增進防衛技能的同時，也可以感受到軍人為保家衛國，所付出的訓練是艱辛的，以後將和親朋好友們，分享此次的特別經驗。

射擊體驗活動結束後，駐地官兵為學生導覽及說明武器裝備現況，並宣導國軍志願役招募和甄選之諸項細節，以培植國軍未來人才，作為學子們生涯規劃之參考。