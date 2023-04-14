快訊

為國民黨征戰北市艱困選區立委？謝龍介回應了

女子買西瓜吃「隔天變1顆高麗菜」 驚見凶手還在茫傻眼：牠啃了1千多口

擺脫行人地獄！立法院三讀通過道交條例 未禮讓行人最高罰6000元

排球甲級聯賽屏東奪1金1銅 周春米請選手吃牛排慶功

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，屏東縣長周春米（右一）邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。圖／屏東縣府提供
屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，屏東縣長周春米（右一）邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。圖／屏東縣府提供

屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，參賽三支隊伍，內埔國中奪國男組冠軍、新園國中獲國女組季軍以及屏榮高中取得高男組第六名，屏東縣長周春米邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。

縣長周春米說，選手與教練們在今年的排球甲級聯賽中，保持著高度的熱情跟激情與對手交鋒，汗水與淚水的交織下，內埔國中、新園國中及屏榮高中在最高舞台上的精采發揮，無不令人動容。在高、國中端的隊伍勇闖決賽圈，締造出屏東縣排球發展重大里程。

屏東縣政府體發中指出，縣府推動三級五區體育人才培育，希望將三級五區體育政策延續至第四級大學端，讓選手們在未來職涯發展有更寬廣選擇，展現出縣府選才、育才及留才的決心，也期望提升國內排球水準，讓屏東的孩子在台灣發光發熱。

屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，屏東縣長周春米（中）邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。圖／屏東縣府提供
屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，屏東縣長周春米（中）邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。圖／屏東縣府提供
屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，屏東縣長周春米（右一）邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。圖／屏東縣府提供
屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，屏東縣長周春米（右一）邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。圖／屏東縣府提供
屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，屏東縣長周春米（前排右二）邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。圖／屏東縣府提供
屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，屏東縣長周春米（前排右二）邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。圖／屏東縣府提供

排球 周春米

延伸閱讀

屏東187線今拓寬完工 居民憂喜參半

屏東獵殺台灣黑熊案 周春米盼重判引以為戒

屏東獵殺黑熊案 周春米：盼法院重判

影／屏東「第一鮪」拍賣每斤10200元新天價 得標者加碼捐款60萬

相關新聞

疑遭同學霸凌 高三女潑熱水反擊

新北市一所高中一名女學生疑長期受班上一名男同學言語、行為霸凌，上月一次衝突後，女學生以熱開水潑向男學生臉部回擊，導致男同...

捲起袖子洗車籌旅費 宜蘭岳明國中小7月前進尼泊爾

宜蘭岳明國中小七年級學生明後2天提供洗車服務，籌集旅費前往尼泊爾做海外志工。岳明國中小去年由國小改制，首批國中學生參加暑...

廢除不合理升等條款 高教工會與聖約翰科大締團體協約

高教工會今天表示，近日與新北市聖約翰科大正式締結團體協約，明文保障學校教師優退金、資遣費，並廢除不合理的升等條款與安置辦...

保特瓶壓力、天燈升力怎麼測？永年小科學家科展奪金

雲林縣土庫永年中學5名國二生首次挑戰科學競賽，以「沈默的寶藏」、「 冉冉上升的平安符」摘金奪銀，將代表雲林參加全國科學大...

排球甲級聯賽屏東奪1金1銅 周春米請選手吃牛排慶功

屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，參賽三支隊伍，內埔國中奪國男組冠軍、新園國中獲國女組季軍以及...

「想看不同國家的樣子」宜蘭慧燈中學生挑戰海外生活

宜蘭私立慧燈中學黃振語、廖晏霆、高明清和蔡承諺4位高三學生分別錄取美國、英國與澳洲等國外知名大學，他們原本對國外沒有太多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦