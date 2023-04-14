排球甲級聯賽屏東奪1金1銅 周春米請選手吃牛排慶功

屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，參賽三支隊伍，內埔國中奪國男組冠軍、新園國中獲國女組季軍以及屏榮高中取得高男組第六名，屏東縣長周春米邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。

縣長周春米說，選手與教練們在今年的排球甲級聯賽中，保持著高度的熱情跟激情與對手交鋒，汗水與淚水的交織下，內埔國中、新園國中及屏榮高中在最高舞台上的精采發揮，無不令人動容。在高、國中端的隊伍勇闖決賽圈，締造出屏東縣排球發展重大里程。