排球甲級聯賽屏東奪1金1銅 周春米請選手吃牛排慶功
屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異，參賽三支隊伍，內埔國中奪國男組冠軍、新園國中獲國女組季軍以及屏榮高中取得高男組第六名，屏東縣長周春米邀請三所校隊職員，昨晚在鬥炙原味炙燒牛排店慶功。
縣長周春米說，選手與教練們在今年的排球甲級聯賽中，保持著高度的熱情跟激情與對手交鋒，汗水與淚水的交織下，內埔國中、新園國中及屏榮高中在最高舞台上的精采發揮，無不令人動容。在高、國中端的隊伍勇闖決賽圈，締造出屏東縣排球發展重大里程。
屏東縣政府體發中指出，縣府推動三級五區體育人才培育，希望將三級五區體育政策延續至第四級大學端，讓選手們在未來職涯發展有更寬廣選擇，展現出縣府選才、育才及留才的決心，也期望提升國內排球水準，讓屏東的孩子在台灣發光發熱。
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