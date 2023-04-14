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台中高中生輕生案校長拔官 盧秀燕：不適任

中央社／ 台中14日電

台中某高中生輕生案，台中市教育局決議處分校長大過1次、拔除職務，並退回學校調查報告。台中市長盧秀燕今天表示，校長未預防事件發生，事後未積極處理，當然不適任。

台中市議會今天召開會議，盧秀燕會前受訪指出，校長在整個過程中，沒有預防事件發生，事後又沒有積極處理，身為一個校長，當然是不適任，所以拔除校長職務，對於教育局加重處分、記大過，給予支持。另外，前學務主任送教評會，他如果真的不適任，也應該要摘除教師資格。

台中市某高中生疑遭師長霸凌今年2月輕生，台中市教育局3月24日將校長等7名涉案人員調離現職，前學務主任暫時停聘3個月，日前校事會議決議，前學務主任、主任教官以及2學務創新人員有不當管教，各別移送考核會、相關委員會議處。

有關校長的懲處，教育局召開校長考核會議檢討究責，決議處分記大過1次；並認定已不適任校長一職，依據高級中等教育法第17條及第15條規定予以解除校長職務。

教育局 主任

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