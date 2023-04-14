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班班有冷氣 台東私立公東高工需外界幫忙

中央社／ 台東縣14日電

教育部推動「班班有冷氣」政策，但私立學校未列入補助，台東許多國中生進入私立公東高工後不習慣沒冷氣，地方號召幫忙學校安裝冷氣。

前立委賴坤成近日在臉書貼文指出，教育部推動「班班有冷氣」，讓學生不論在都市或鄉村都有冷氣的學習環境，然而這計畫補助的對象僅限於公立學校，私立學校需自籌經費，對於西部都會區資源豐富的私立學校不成問題，卻苦了台東的私立公東高工。

賴坤成說，隨著都市化、少子化的趨勢，公東高工的辦學也日益艱鉅，現在又為了冷氣問題讓校長、老師及校友們憂心忡忡，四處奔波張羅經費，希望政府及企業能幫忙。

公東高工總務主任曾趙立中接受媒體訪問表示，市區的國中生以前教室就有冷氣，進入公東高工後，發現沒冷氣，很不習慣，也頻頻抱怨，沒冷氣也成為學校的弱點，擔心影響招生。

他說，學校2棟大樓共有38間教室，縣議員黃治維捐贈20萬元，已裝設2間教室，每間教室2台冷氣，估計大概還需70台冷氣，總經費約350萬元，校長正在發動募款。

立委劉櫂豪表示，教育部推動「班班有冷氣」政策，台東縣109所公立國中小都已完成裝設，希望有能力的企業界或校友幫忙公東高工裝設冷氣。

班班有冷氣 台東 教育部

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