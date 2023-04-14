小學生獲慈濟環保勇士全球第3 從10萬人勝出校長揭原因

基隆市中興國小林廷翰日前在第二屆「慈濟x PaGamO環保防災勇士PK賽」國際盃全球總決賽拿下第三名，他從初賽10萬多人一路挺進總決賽，不斷過關斬將，表現優異。校長楊志欽說，他話雖少但個性沉穩，學習力很強，是獲勝關鍵。

市府教育處表示，這項比賽含初賽選手約總計10萬人，包含台灣北、中、南、東及海外新加坡、馬來西亞、美國、加拿大、印尼等共6地連線競賽，參賽選手涵蓋台灣各縣市盃入選的學生及社會人士，約400多名選手參與總決賽，猶如一場全民運動般透過電競遊戲方式，展現學習環保防災知識成果。

決賽成績揭曉，台灣選手包辦全球前十名佳績，第一名是學生家長，第二名是在職老師，中興國小年僅12歲的林廷翰沉著應戰獲得第三名。

中興國小校長楊志欽表示，林廷翰個性內向、沉穩。在導師和指導老師的眼中，是個學習力很強但話較少的孩子。在比賽前3天，孩子開始每天都上線練習，每個類別的題目，都試著去完成。一場又一場的密集做完賽前的題庫，鍛鍊出能在總決賽20分鐘內答141題目，並答對100多題才有如此卓越的成績。

林廷翰對得獎只有靦腆的笑了笑，表示很開心，他說，最大的收穫就在準備比賽的過程，對環保防災議題有了更加深刻的認識及增長知識。