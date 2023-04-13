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淡水坪頂國小生態教育 香草學苑平臺啟用

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
坪頂國小打造的香草平臺揭牌啟用，期盼將學校特色與環境永續融入學生學習的一部份。 圖／紅樹林有線電視提供
坪頂國小打造的香草平臺揭牌啟用，期盼將學校特色與環境永續融入學生學習的一部份。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓學生更能夠接進大自然，學習校園鄰近的生態環境，新北市坪頂國小推動香草學苑課程，由於坪頂國小位於淡水坪頂里山區，學校隨處可見有許多的野生艾草，因此將艾草相關知識納入成為學校的特色課程「艾在坪頂」，而今年更納入將近十多種的香草，打造一座香草平臺並且在日前揭牌啟用。

坪頂國小校長歐亞美表示，新北市坪頂國小於107學年開始推動香草學苑課程，有鑑於當時校園內隨處可見艾草，所以再結合其他常見的11種香草，發展成為香草學苑課程。課程目的在於回歸草本無毒害，體會大自然力量，並關注在地環境。課程得以逐步發展，除了校內同仁、學校志工齊心協力，更重要來自各議員及社會資源的幫助

在香草平臺上面不僅有種植許多的香草，更有學生所設計喜愛的卡通人物造型將平台點綴相當童趣，校長表示，感謝鄭宇恩議員補助地坪改善工程、陳偉杰議員補助香草溫室、蔡錦賢議員補助風雨窗改善工程、還有過去鄭戴議員補助香草烘培坊設備，另外還有財團法人臺灣水利環境科技發展教育基金會贊助教兒童繪本製作、蔡洪換基金會蔡福氣董事贊助六年級學生香草手版、影片製作。期盼藉由平台的展現，將學校特色與環境永續融入學生學習的一部份。

議員 淡水 小學

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