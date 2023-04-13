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萬里野柳國小多元文化兒童月 穿異國服飾玩市集

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小兒童月的系列活動，師生共同規畫了多元文化服裝走秀等多樣活動，讓家長與孩子們一起同歡。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小兒童月的系列活動，師生共同規畫了多元文化服裝走秀等多樣活動，讓家長與孩子們一起同歡。 圖／紅樹林有線電視提供

為了延續兒童節的歡樂氛圍，野柳國小辦理歡樂惜福感恩兒童月的系列活動，師生共同規畫了多元文化服裝走秀、跳蚤市場和食魚紅綠燈釣魚闖關活動等，午餐也體驗傳統節慶美食包潤餅，並邀請家長和孩子們同歡，一起感受快樂兒童月。

野柳國小校長張錦霞說，兒童月，為了讓學生有更多元的學習，野柳國小規畫了系列性的多元體驗學習活動，除了到新北市政府進行搶救元宇宙闖關、至核二廠觀賞海洋環境教育影片和認識核能發電，還有體驗多元文化和惜福跳蚤市場，還有食魚紅綠燈闖關，透過釣魚遊戲展現海洋教育學習成果，也要在生活中身體力行。

此外四月份還有清明節也是寒食節，野柳國小特別利用學校的午餐，安排了寒食節的包潤餅和說寒食節的由來故事，進行多元學習，此外透過二手的跳蚤市場，孩子們也買到了自己喜歡的禮物，讓用不到但卻新的二手物品成為他人珍惜的寶貝，藉此也學習到惜福不浪費的生活理念。

野柳國小 紅綠燈 新北

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