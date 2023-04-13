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明新科大外籍生與新竹高商交流 大聊異國、台灣美食

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹高商應用英語科活用英語，昨天邀來明新科大5名外籍生到校交流，雙方大聊異國文化饗宴，尤其談到「美食」話匣子大開。圖／明新科大提供
新竹高商應用英語科活用英語，昨天邀來明新科大5名外籍生到校交流，雙方大聊異國文化饗宴，尤其談到「美食」話匣子大開。圖／明新科大提供

新竹高商應用英語科活用英語，昨天邀來明新科大5名外籍生到校交流，雙方大聊異國文化饗宴，尤其談到「美食」話匣子大開，新竹高商學生不僅用英文介紹新竹美食鴨香飯、貢丸湯等，昨天適逢校內布丁節，也送上布丁一起品嘗，外籍生也分享各自的母國美食與獨特文化，讓學生大開眼界「免出國」就能增廣見聞。

新竹高商配合雙語國家的英語教學政策，並執行教育部國教署112「大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫」，相中外籍生人數眾多的明新科技大學攜手合作，昨天邀明新科大來自日本、菲律賓及烏克蘭的5名外籍生到新竹高商進行交流。

新竹高商應英科主任高珮瑜說，明新科大外籍生來自16個國家地區、人數是全台大學最多，新竹高商學生身為地主，運用英語向外籍生解說介紹新竹在地美食的鴨香飯、貢丸湯、珍珠奶茶包、豆花還有竹塹餅，也把握機會一起品嘗新竹經典的在地小吃。

參與交流的新竹高商學生說，為了向外國學生用英語介紹新竹美食，大家都很認真準備，也有感和外國人的互動口語表達力很重要，透過這次交流，也認識不同國家的家鄉特色和美食，還學會幾句烏克蘭語及菲律賓方言，是很特別的經驗。

明新科大工管系菲律賓籍外籍生瑪芮姿（Mariz Angelie M. Oniasa）向新竹高商學生介紹菲律賓最夯甜點Halo-Halo，引起大家熱烈討論；因戰爭來台求學的管理碩士班外籍生烏克蘭籍塔提亞娜（Haideichuk Tetiana）則對新竹美食珍珠奶茶包最驚豔。

明新科大管理學院副院長邱筱琪說，很高興明新科大的外籍生透過交流活動，認識到不同學校的高中生，也讓高中生有增進外語能力的機會。尤其經由新竹高商學生的介紹，也建立了「新竹市美食地圖」，對外籍生來說，同樣收穫滿滿。

新竹高商校長劉曉雯也肯定活動有助提升新竹高商學子的國際移動力，藉由在地明新科大的豐富外籍生資源，「大手牽小手」讓新竹高商的學生不用出國也可以與外籍人士增進國際理解及促進本國文化推廣，盡享國際資源。

新竹高商應用英語科活用英語，昨天邀來明新科大5名外籍生到校交流，學生送上布丁一起品嘗甜食。圖／明新科大提供
新竹高商應用英語科活用英語，昨天邀來明新科大5名外籍生到校交流，學生送上布丁一起品嘗甜食。圖／明新科大提供
新竹高商應用英語科活用英語，昨天邀來明新科大5名外籍生到校交流，雙方大聊異國文化饗宴，尤其談到「美食」話匣子大開。圖／明新科大提供
新竹高商應用英語科活用英語，昨天邀來明新科大5名外籍生到校交流，雙方大聊異國文化饗宴，尤其談到「美食」話匣子大開。圖／明新科大提供

新竹 外籍生 美食

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