明新科大外籍生與新竹高商交流 大聊異國、台灣美食

新竹高商應用英語科活用英語，昨天邀來明新科大5名外籍生到校交流，雙方大聊異國文化饗宴，尤其談到「美食」話匣子大開，新竹高商學生不僅用英文介紹新竹美食鴨香飯、貢丸湯等，昨天適逢校內布丁節，也送上布丁一起品嘗，外籍生也分享各自的母國美食與獨特文化，讓學生大開眼界「免出國」就能增廣見聞。

新竹高商配合雙語國家的英語教學政策，並執行教育部國教署112「大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫」，相中外籍生人數眾多的明新科技大學攜手合作，昨天邀明新科大來自日本、菲律賓及烏克蘭的5名外籍生到新竹高商進行交流。

新竹高商應英科主任高珮瑜說，明新科大外籍生來自16個國家地區、人數是全台大學最多，新竹高商學生身為地主，運用英語向外籍生解說介紹新竹在地美食的鴨香飯、貢丸湯、珍珠奶茶包、豆花還有竹塹餅，也把握機會一起品嘗新竹經典的在地小吃。

參與交流的新竹高商學生說，為了向外國學生用英語介紹新竹美食，大家都很認真準備，也有感和外國人的互動口語表達力很重要，透過這次交流，也認識不同國家的家鄉特色和美食，還學會幾句烏克蘭語及菲律賓方言，是很特別的經驗。

明新科大工管系菲律賓籍外籍生瑪芮姿（Mariz Angelie M. Oniasa）向新竹高商學生介紹菲律賓最夯甜點Halo-Halo，引起大家熱烈討論；因戰爭來台求學的管理碩士班外籍生烏克蘭籍塔提亞娜（Haideichuk Tetiana）則對新竹美食珍珠奶茶包最驚豔。

明新科大管理學院副院長邱筱琪說，很高興明新科大的外籍生透過交流活動，認識到不同學校的高中生，也讓高中生有增進外語能力的機會。尤其經由新竹高商學生的介紹，也建立了「新竹市美食地圖」，對外籍生來說，同樣收穫滿滿。