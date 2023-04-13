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全中運競技體操第2天賽事登場 楊文科讚選手動作超水準

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣長楊文科到場後全神貫注的觀賽，欣賞選手們在場上翻騰，展現力與美。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科到場後全神貫注的觀賽，欣賞選手們在場上翻騰，展現力與美。記者郭政芬／攝影

112年全國中等學校運動會競技體操比賽今天在竹北高中進行第二天賽事，全中運執行委員會主委、新竹縣長楊文科特別到場關心比賽實況，為場上的選手們加油打氣，也感謝相關工作人員的努力，讓選手們可以在盡善盡美的場地比賽。

競技體操項目的賽程共四天，第一天是國中男、女組的成隊競賽，已順利完賽，今天是高中男、女組成隊競賽，明後天為國高中的個人全能競賽，國高中的單項決賽。

楊文科今天到場後全神貫注地觀賽，欣賞選手們在場上翻騰，展現力與美，他表示，到現場觀賽非常興奮，可以直接看到這些高中同學的體操動作非常漂亮，不管是單槓、鞍馬或是吊環等項目，許多同學的動作都超乎水準，達到國手級的標準。

體操男子裁判長黃泰益黃泰益說，今天上午進行高男組成隊競賽，下午則是高女組，將各產出一面金牌；透過成隊競賽成績將選出個人全能及個人單項決賽的選手，個人全能每組會選出12位，單項決賽每個項目選出8位，每個成績皆為獨立計算。

楊文科祝福選手們都能發揮實力，獲得好成績，相信這些學生能在即將到來的國手選拔嶄露頭角，他也感謝承辦單位及裁判團的辛勞，為賽事做到最完善的準備。

競技體操比賽今天上午進行高男組成隊競賽。記者郭政芬／攝影
競技體操比賽今天上午進行高男組成隊競賽。記者郭政芬／攝影

楊文科 裁判

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