居民不滿彰化潭墘國小將停辦 學生寫信陳情總統

彰化縣大城鄉潭墘國小未來5年新生數估未達10人，經審議通過112學年度起停辦，這項決議引起居民不滿，更有學生向蔡總統發出陳情信。對此，縣府表示，規劃納入大城國小學區。

彰化縣大城鄉人口流失，連帶影響小校新生人數，繼永光國小、頂庄國小裁撤後，彰化縣政府將再裁撤大城鄉潭墘國小，不到4年廢3校引起居民不滿，還有以三年級學生名義寫給總統蔡英文的陳情信，內容提到廢校後，阿公、阿嬤就要到更遠地方接送孫子、孫女就學。

反廢校聯盟今天指出，學校要停辦，須先召開公聽會向居民說明，但根本沒有說明會，導致村民事先不知道這件事，直到2月24日才突然辦1場，出席居民表達嚴厲反對與抗議，但縣府教育處對於反對聲浪與質疑未有回應，完全是黑箱作業，居民不承認教審會決議。

反廢校聯盟指出，縣府的未來入學人數報告嚴重錯誤，經向戶政單位調資料，明、後年學區學童有9人、4人，但教育處報告指明、後年只有2人、2人，造成教審會委員錯誤判斷，居民提出嚴正抗議；潭墘國小可降為大城國小分校，保有學生受教權，為何要執意廢校。

聯盟指出，目前在校學生幾乎是隔代教養，由阿公、阿嬤接送上、下課人數約占全體學生7成至8成，路途變遠只會增加交通風險，但風險誰來承擔；整起廢校事件受害最大是學生及家長，但縣府教育處卻未針對這兩方當事人有任何說明與關懷，嚴重影響權利與權益。

彰化縣政府教育處表示，目前潭墘國小全校學生29人，因113、114學年度新生數僅各2人，預估未來5年學生數40人以下、新生數未達10人，依彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法，經專案評估、公聽會、教育審議委員會審議，通過潭墘國小112學年度起停辦。

教育處表示，考量潭墘國小學區113、114學年度僅有2名新生，且以往報到率僅50%，為促進學生互動及群體多元學習，規劃將潭墘國小學區學生納入大城國小學區，期待學生能有更多同儕互動與陪伴成長。

教育處表示，縣府作為公開、透明，專案評估會議及公聽會都函知村長出席，並於公聽會向家長、村長、居民說明安心就學補助方案、教職員工安置、大城國小安心入學計畫，並於公聽會回應民意後，彙整做成公聽會紀錄，完整呈現供教育審議委員會審查。