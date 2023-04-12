小學樓梯貼9句中翻英 大人爬到累癱「步步沉重」：一句都不會

校園間常見有雙語標示，讓學生能在生活中學習英文。日前有一名網友分享小學校園一隅，只見照片中9階樓梯都貼有「中翻英」句子，內容提及跳遠、賽跑、鉛球等項目，主題看似和體育有關。

網友分享，某所小學在樓梯間貼有「中翻英」句子。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

雖然這些句子是貼給小學生看，但作為客座老師的原PO，重回校園卻表示「每一句中翻英我都不會」，引來網友們開玩笑道，「這個樓梯看了就很暴躁」、「每一步，都顯得沉重」、「笑死，這麼簡單的英文，我當然不會啊」、「我覺得這樓梯讓我的步伐很沉重」、「有電梯嗎？」。

不少人也回憶起過去校園內的中英標語，及各式幫助學生學習的小物，「我們以前學校的比較簡單」、「這是我看過最難的英文階梯了」、「還有99乘法表的」、「我小學樓梯是猜謎，難怪我沒文化」；另一方面，部分網友則是認為效果有限，「我每次都覺得看這個，反而增加跌倒的機會」、「台灣學校印這些根本沒人看，做做樣子的而已」。

但多數網友們還是抱持正面看法，「天天看，培養語感」、「很棒呀，走路加減看，以後印象就深」、「把英文踩到腳底下！」、「爬樓梯長知識了」、「把這張圖存起來，每天看一次唸一次，就會了」。