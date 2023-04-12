快訊

侯友宜、郭台銘不夠格？ 黃暐瀚曝「藍營最強人選」：可惜缺政治魅力

單方面讓利結束！國台辦：啟動台灣對大陸產品設限調查

汐止樟樹國小推沈浸式族語老幼共學 幼童說唱溜

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹國小的沈浸式族語教學幼兒園老幼共學計劃，將族語學習直接切入日常生活中，讓原住民語再向下紮根。 圖／觀天下有線電視提供
樟樹國小的沈浸式族語教學幼兒園老幼共學計劃，將族語學習直接切入日常生活中，讓原住民語再向下紮根。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹國小的原住民學生不少，除了國小已經將族語列入正式課程的本土語課程中，今年幼兒園則是申請了沈浸式族語老幼共學計劃，讓原住民語再向下紮根，小朋友也學的特別快，幾乎都是全族語沒問題，並且也邀請了地方原住民耆老加入，推老幼共學。

樟樹國小校長邱俊傑表示，這次申請幼兒園沈浸式族語課程，因為幼兒園總共有150名學生，其中大概有68位的原住民學生，這邊的族群是以阿美族為主，所以，從去年開始就在蘊釀申請沈浸式族語的課程，讓孩子在學校可以學到他們的母語，透過遊戲或是生活用語學習。

樟樹國小為幼兒園孩子們申請了「沈浸式族語教學幼兒園老幼共學計劃」，除了平常有族語老師教，這一天還邀請了地方的原住民耆老一起上課。由協辦的汐止區部落文化健康站照服員帶著十幾二十位的長輩共學，和幼兒園小朋友全程都用族語交流，自我介紹還還唱歌跳，讓長輩也好開心，阿美族耆老張廣安說，很樂見小朋友從小學習原住民語，讓母語能夠繼續傳承下去。

族語老師蘇宭莉指出，堅持用全族語教學，讓學生在聽說跟遊戲中以及例行性活動中，也就是日常生活中用語就開始，從進教室打招呼就要用族語，吃點心、上廁所、出去打球去玩也是，將族語學習直接切入他們的日常生活中，孩子們都學習的很快。

在這次的沈浸式族語學習中，有20位的家長幫孩子們報名參加，其中有一位三歲小朋友，本來在家都沒在說原住民語，才學了二個月，幾乎已經邁向全族語了，學的很快，幼兒園的孩子說，現在很喜歡學族語，因為很好快也很有趣，有時還會玩遊戲，所以，連回家也在學，跟阿公阿嬤都說族語，很開心。

原住民語 汐止

延伸閱讀

汐止傳槍響！可疑汽車撞警 嫌犯加速逃逸追緝中

長榮國際儲運占用國有地33年 監院糾正財政部國產署

找不到地方乘涼 汐止康誥坑公園要種黃花風鈴木

汐止里長到金山來交流 參訪六股里銀髮據點

相關新聞

遲來兒童節禮物 台南九份子國中小「海翁心樂園」啟用

台南市安南區九份子國中小學生引頸企盼的新兒童遊戲場「海翁心樂園」終於完工了，今天啟用，校長康晉源說，創校後尚無遊戲場設置...

影／班班有冷氣卡翻新經費？國小廁所如廢墟 學生害怕寧願憋尿

班班有冷氣壓縮老舊廁所翻新經費，嘉縣啟動各級學校老舊廁所會勘，立委蔡易餘、教育處副處長顏廷育今到朴子、水上會勘學校廁所，...

27K安親班老師崩潰裸辭！學童奇葩行徑曝光 網驚：感化院？

俗話說孩子的教育不能等，若從小養成不良習慣，長大後恐怕難以改正。一名曾在安親班任職的網友大吐苦水，他表示雖然...

汐止樟樹國小推沈浸式族語老幼共學 幼童說唱溜

汐止區樟樹國小的原住民學生不少，除了國小已經將族語列入正式課程的本土語課程中，今年幼兒園則是申請了沈浸式族語老幼共學計劃，讓原住民語再向下紮根，小朋友也學的特別快，幾乎都是全族語沒問題，並且也邀請了地方原住民耆老加入，推老幼共學...

瑞芳國中嶄新操場啟用 師生、社區使用更安全

瑞芳國中舊有的彩虹操場破損嚴重，在經過立委賴品妤和議員林裔綺及各界的協助下，嶄新操場完工啟用，今(12)日於良辰吉時啟用，許多人都前來祝福，操場後續除了供瑞芳國中師生使用，未來也將會開放給社區民眾一起使用，全新操場使用起來也更加安全，讓使用者更有保障...

僑泰高中與日本札幌大學聯盟 學生赴日就讀有優惠

國人前往日本旅遊與求學人數持續攀升，台中市僑泰高中看好此一趨勢，和日本札幌大學簽訂策略聯盟，未來若僑泰學生錄取該校，除了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦