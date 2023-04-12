汐止樟樹國小推沈浸式族語老幼共學 幼童說唱溜

汐止區樟樹國小的原住民學生不少，除了國小已經將族語列入正式課程的本土語課程中，今年幼兒園則是申請了沈浸式族語老幼共學計劃，讓原住民語再向下紮根，小朋友也學的特別快，幾乎都是全族語沒問題，並且也邀請了地方原住民耆老加入，推老幼共學。

樟樹國小校長邱俊傑表示，這次申請幼兒園沈浸式族語課程，因為幼兒園總共有150名學生，其中大概有68位的原住民學生，這邊的族群是以阿美族為主，所以，從去年開始就在蘊釀申請沈浸式族語的課程，讓孩子在學校可以學到他們的母語，透過遊戲或是生活用語學習。

樟樹國小為幼兒園孩子們申請了「沈浸式族語教學幼兒園老幼共學計劃」，除了平常有族語老師教，這一天還邀請了地方的原住民耆老一起上課。由協辦的汐止區部落文化健康站照服員帶著十幾二十位的長輩共學，和幼兒園小朋友全程都用族語交流，自我介紹還還唱歌跳，讓長輩也好開心，阿美族耆老張廣安說，很樂見小朋友從小學習原住民語，讓母語能夠繼續傳承下去。

族語老師蘇宭莉指出，堅持用全族語教學，讓學生在聽說跟遊戲中以及例行性活動中，也就是日常生活中用語就開始，從進教室打招呼就要用族語，吃點心、上廁所、出去打球去玩也是，將族語學習直接切入他們的日常生活中，孩子們都學習的很快。

在這次的沈浸式族語學習中，有20位的家長幫孩子們報名參加，其中有一位三歲小朋友，本來在家都沒在說原住民語，才學了二個月，幾乎已經邁向全族語了，學的很快，幼兒園的孩子說，現在很喜歡學族語，因為很好快也很有趣，有時還會玩遊戲，所以，連回家也在學，跟阿公阿嬤都說族語，很開心。