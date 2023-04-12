快訊

侯友宜、郭台銘不夠格？ 黃暐瀚曝「藍營最強人選」：可惜缺政治魅力

單方面讓利結束！國台辦：啟動台灣對大陸產品設限調查

瑞芳國中嶄新操場啟用 師生、社區使用更安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳國中嶄新操場完工啟用，提供學校師生還有社區居民一個舒適安全的運動場所。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國中嶄新操場完工啟用，提供學校師生還有社區居民一個舒適安全的運動場所。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳地區多雨潮濕的天氣，讓瑞芳國中舊有的彩虹操場破損嚴重，在經過立委賴品妤議員林裔綺及各界的協助下，嶄新操場完工啟用，今(12)日於良辰吉時啟用，許多人都前來祝福，操場後續除了供瑞芳國中師生使用，未來也將會開放給社區民眾一起使用，全新操場使用起來也更加安全，讓使用者更有保障。

瑞芳國中校長王綠琳說，今天很開心也很感恩，操場整建終於完工啟用，感謝各界協助爭取經費改善，雖然工程期間一度遇到雨季無法施工，延宕了一陣子終於完工，希望學校師生還有社區居民都可以妥善使用，大家一起動健康。

立法委員賴品妤說，東北角地區長期面臨東北季風，因此學校的硬體設施耗損率較高，一般來說，學校設施會有使用年限，但瑞芳國中操場破損嚴重，因此也在最短時間內爭取經費來進行改善，希望師生在運動時可以更加安全。

瑞芳國中田徑隊學生表示，感謝校長、立委及議員還有好多人的幫忙，之前練習時很容易因為操場破損而受傷，現在操場終於不再坑坑洞洞，未來也會好好愛惜使用，希望能在賽場上創下更好的成績。

瑞芳 議員 賴品妤

延伸閱讀

瑞芳公所前電桿冒火花很危險 緊鄰住戶心驚驚

連勝文子弟兵稱賴品妤只會賣萌 綠委反批歧視年輕女性

簡榮宗挑戰賴品妤 數落她像不分區「很少看到身影」

稱「青年從政建議別來國民黨」 徐巧芯親吐緣由

相關新聞

遲來兒童節禮物 台南九份子國中小「海翁心樂園」啟用

台南市安南區九份子國中小學生引頸企盼的新兒童遊戲場「海翁心樂園」終於完工了，今天啟用，校長康晉源說，創校後尚無遊戲場設置...

影／班班有冷氣卡翻新經費？國小廁所如廢墟 學生害怕寧願憋尿

班班有冷氣壓縮老舊廁所翻新經費，嘉縣啟動各級學校老舊廁所會勘，立委蔡易餘、教育處副處長顏廷育今到朴子、水上會勘學校廁所，...

27K安親班老師崩潰裸辭！學童奇葩行徑曝光 網驚：感化院？

俗話說孩子的教育不能等，若從小養成不良習慣，長大後恐怕難以改正。一名曾在安親班任職的網友大吐苦水，他表示雖然...

瑞芳國中嶄新操場啟用 師生、社區使用更安全

瑞芳國中舊有的彩虹操場破損嚴重，在經過立委賴品妤和議員林裔綺及各界的協助下，嶄新操場完工啟用，今(12)日於良辰吉時啟用，許多人都前來祝福，操場後續除了供瑞芳國中師生使用，未來也將會開放給社區民眾一起使用，全新操場使用起來也更加安全，讓使用者更有保障...

僑泰高中與日本札幌大學聯盟 學生赴日就讀有優惠

國人前往日本旅遊與求學人數持續攀升，台中市僑泰高中看好此一趨勢，和日本札幌大學簽訂策略聯盟，未來若僑泰學生錄取該校，除了...

基市1國中、2國小實施總量管制 寄發通知新生家長登記

基隆市深美國小、信義國小與銘傳國中實施總量管制，三校都已寄發新生入學通知。深美、信義國小要在15日前完成登記，銘傳國中2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦