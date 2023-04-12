瑞芳國中嶄新操場啟用 師生、社區使用更安全

瑞芳地區多雨潮濕的天氣，讓瑞芳國中舊有的彩虹操場破損嚴重，在經過立委賴品妤和議員林裔綺及各界的協助下，嶄新操場完工啟用，今(12)日於良辰吉時啟用，許多人都前來祝福，操場後續除了供瑞芳國中師生使用，未來也將會開放給社區民眾一起使用，全新操場使用起來也更加安全，讓使用者更有保障。

瑞芳國中校長王綠琳說，今天很開心也很感恩，操場整建終於完工啟用，感謝各界協助爭取經費改善，雖然工程期間一度遇到雨季無法施工，延宕了一陣子終於完工，希望學校師生還有社區居民都可以妥善使用，大家一起動健康。

立法委員賴品妤說，東北角地區長期面臨東北季風，因此學校的硬體設施耗損率較高，一般來說，學校設施會有使用年限，但瑞芳國中操場破損嚴重，因此也在最短時間內爭取經費來進行改善，希望師生在運動時可以更加安全。

瑞芳國中田徑隊學生表示，感謝校長、立委及議員還有好多人的幫忙，之前練習時很容易因為操場破損而受傷，現在操場終於不再坑坑洞洞，未來也會好好愛惜使用，希望能在賽場上創下更好的成績。