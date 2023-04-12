27K安親班老師崩潰裸辭！學童奇葩行徑曝光 網驚：感化院？

俗話說孩子的教育不能等，若從小養成不良習慣，長大後恐怕難以改正。一名曾在安親班任職的網友大吐苦水，他表示雖然工作沒有什麼問題可以立即上手，但因為班上太多可怕小孩，讓他待不到3個月就辭職，學童奇葩行為曝光後更有網友驚呼「在感化院上班？」

一名網友在PTT以「裸辭了」為題發文，他提到自己曾在安親班任職，除了需要打掃環境、每個月扛一次桶裝水爬上三樓外，因為工作內容沒有太多技術可言，可以立即上手沒太多問題，但原PO表示，「班上太多可怕的小孩」讓他萌生辭職念頭。

原PO回憶，A男同學情緒不穩時會吐老師口水、在路上鬼吼鬼叫，甚至看到穿著清涼的女生便會激動地說「那個女生好辣喔！XX好大」；B女同學除了戴貓耳髮箍學貓叫或學豬叫，還時常亂動原PO的私人物品。

除了行為怪異的學生之外，原PO表示還有「偽造文書慣犯」，C女同學在拿回考卷後會偷改答案，原PO提到上班第一個月還不斷反省為何頻出錯，後來每次改完考卷後都拍照存證，C女就再也沒有跑來討分數；D男同學時常竄改聯絡簿，害原PO被家長責備為什麼該寫的注意事項都缺漏，後來也是祭出拍照存證才解決問題。

另外，原PO回憶E女同學本身沒有問題，但她的家長頻抱怨「之前老師都可以24小時回訊息」，嫌原PO動作太慢，但這名家長見無回應還會收回訊息，讓原PO大嘆「根本不知道他有找我」。

此外，他回憶曾提早三個禮拜告知老闆需要請假處理私事，老闆當時一口答應，甚至表示不會因此扣錢和補班，孰料最後老闆反悔還被迫加班一個小時，讓原PO嘆道全勤沒了，只能領一個月27K薪水。

最後，原PO待不到三個月就提辭呈，雖然被嗆沒有職業道德「這是責任制的工作，怎麼可以拍拍屁股一走了之」，但受不了奇葩孩子讓他選擇離開「雖然不知道我的決定是對是錯，但就…這樣吧」。

貼文曝光後引起網友討論，「你在感化院上班？」、「陪小孩哪會沒技術可言，學問可大了」、「快逃啊，你的決定是正確的」、「這個薪水這個壓力，還不快跑」、「27K責任制是不是傻了」、「新生代公主病太多，老師不好幹了」、「離開這種27k的爛工作完全沒必要沮喪，恭喜逃離」、「跑是正確的！我之前有朋友也做安親班老師，做到身心俱疲得看身心科…去做外送好過這個」。