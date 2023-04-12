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僑泰高中與日本札幌大學聯盟 學生赴日就讀有優惠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
僑泰高中校長温順德（左）與札幌大學校長大森義行簽訂策略聯盟。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長温順德（左）與札幌大學校長大森義行簽訂策略聯盟。圖／僑泰高中提供

國人前往日本旅遊與求學人數持續攀升，台中市僑泰高中看好此一趨勢，和日本札幌大學簽訂策略聯盟，未來若僑泰學生錄取該校，除了會安排到日本語言學校就讀，也提供免入學金及學雜費減免的優惠。

札幌大學是位在日本北海道的一所私立大學，校長大森義行，國際交流部主任乘田千晶、日本文化系主任渡辺小百合、客座教授坂本昌彦等人受邀到僑泰高中參訪，並與師生交流，簽訂策略聯盟協議書。

僑泰校長温順德說，未來僑泰畢業生如就讀札幌大學，可免繳20萬日圓入學金，日文檢定達N2以上程度還可減免學雜費，期盼雙方深化合作，共同育才。

札幌大學校長大森義行說，去年11月曾到僑泰拜訪，雙方針對入學相關議題交換意見，回國後一直努力化解各項問題，尤其台灣與日本入學月分不同。但後來決定，若僑泰學生錄取，9月時會先安排到日本語言學校就讀，隔年4月再入學。

大森義行說，北海道環境優美且物產豐富，一定可以提供學生良好且安心的學習環境。

僑泰日文科主任陳正哲說，僑泰日文科除培訓學生語言、經貿等專業能力之外，更注重學生國際觀的養成，經常舉辦日本遊學或教育旅行活動。2007年帶學生到北海道遊學時，結識了當時擔任然別湖飯店負責人的坂本昌彦教授，雙方多年來保持聯繫，並維持友好合作關係，也促成了此次策略聯盟的簽訂。

温順德說，與札幌大學締結聯盟，透過免入學金與學雜費的優惠，不僅可鼓勵日文科畢業生前往深造，其他科學生赴日留學也多了一個選擇。

台中市僑泰高中與札幌大學簽訂策略聯盟。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中與札幌大學簽訂策略聯盟。圖／僑泰高中提供

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