僅65學生 北市文德女中停招

受少子化影響，不僅大學頻傳整併、停招、停辦，創校超過半世紀的台北市私立文德女中，也因招生率日益低落，去年十二月函文教育局準備停招，考慮轉型為社福機構。北市教育局昨證實，最快四月底核定後公告，確定一一二學年度起停招，這也是台北市近年來第五所停辦、停招的學校。

位在北市內湖區的文德女中，由天主教耶穌聖嬰方濟修女會創辦，一九六六年建校、一九六九年增設高中部、一九七一年更名為「文德女子高級中學」。不過近年來，學校招生始終不如預期，去年轉型推「國際雙聯學位班」仍救不回招生率。

校長陳清煌表示，擋不了少子化浪潮衝擊，董事會不得已選擇停招。全校現有六十五名學生，今年高三生畢業後，學校還有卅八名學生，已入籍學生，會帶到畢業，不會犧牲受教權。台灣高齡人口愈來愈多，新學年度停招後，希望轉型成日照、長照等社會福利機構經營。

教育局表示，北市私校已有三所停辦、一校停招。其中恕德家商二○○四年停辦；中興高中二○一九年停辦，目前在解散、清算程序；立人高中招生不理想、財務不佳，二○二○年勒令停辦。方濟高中去年停招高國中一年級新生，現還有一五四名學生。

教育局副局長陳素慧表示，教育局今年二月九日邀審查委員到校訪視，四月六日開停招審查會議，委員沒有反對、尊重校方決定。