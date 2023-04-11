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偏鄉學子好幸福 石門區公所請吃麥當勞餐點

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區公所特別請學生品嚐平日裡不常吃到的麥當勞，區長曾明華希望他們除了能夠有個愉快佳節，更勉勵他們勤奮向學。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所特別請學生品嚐平日裡不常吃到的麥當勞，區長曾明華希望他們除了能夠有個愉快佳節，更勉勵他們勤奮向學。 圖／紅樹林有線電視提供

上個月有青年節，這個月有兒童節，為讓石門區內的國中及國小、幼兒園學生都可以開心過節，石門區公所特別請學生品嚐平日裡不常吃到的麥當勞，區長曾明華也特別來關心石門實中的學生，希望他們除了能夠有個愉快佳節，更勉勵他們勤奮向學。

石門區長曾明華表示，其實吃麥當勞只是一種象徵，公所對於區內學子的照顧像是營養午餐、課後社團等活動都相當關心，在專屬於孩子們的節日裡，期許孩子們都可以珍惜現在所擁有的資源，努力在課業上，未來有成也不忘要回饋家鄉。

石門實中校長林秀足說，趁著歡樂的氣氛，石門實中也特別表揚了七位的班級模範生，由教育局提供獎狀、區公所提供禮品，期待學子們都能以他們為榜樣，繼續在課業上努力，取得優秀成績，並且成為好公民，未來要造福鄉里、回饋社會。

此外，不只是石門實中有公所準備的麥當勞餐點，區內的老梅國小、石門國小以及乾華國小都有，石門區公所期待，在這個專屬於兒童的月份，能夠讓偏鄉孩子品嚐到他們最喜歡且平時需要跨區才能買到的食物，期待他們都能在石門快樂學習、幸福成長。

石門 麥當勞 偏鄉

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