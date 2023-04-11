熱血教練把學生接回家照顧 培育尖石多位奪牌田徑好手

新竹縣尖石國中長期培育體育人才，田徑更是屢獲佳績，近期代表竹縣參加全國原住民運動會，在田徑及傳統路跑抱回8面獎牌，其中傳統路跑青少年男子組由尖石國中的選手包下前三名，幕後推手謝俊漢是尖石國中老師，為照顧學生，這些年來將學生接到家裡就近照顧，督促他們課業學習、田徑訓練，用盡時間與心力， 成功激發這群學生與生俱來的運動天賦。

這次全國原住民運動會，抱回3金、3銀、2銅共8面獎牌，選手們也將在即將到來的全中運出賽，有望再奪金牌，為竹縣爭光。這群選手們平日訓練時間至少3小時，周六上午校方安排輔導班，希望讓選手兼顧體育及課業，賽前則會停課增加訓練時間，由於交通不便或是家長忙於工作，選手們大多住在學校宿舍，一周回家一次。

因為住宿的人數多，有些較調皮的學生不好管教，舍監無法一對一照顧，為避免影響其他人的生活作息，用心栽培學生的熱血教練謝俊漢，還將學生接到家裡就近照顧，除了負責三餐，讓他們營養均衡，更督促他們課業學習、田徑訓練，讓他們沒有多餘時間及精力學壞走向歧途。

謝俊漢說，今年在全原運青少年男子組傳統路跑個人賽、團體賽及田徑1500公尺項目奪下三面金牌的湯承恩，就是住在他家的學生之一，原本是中輟生的湯承恩去年才轉學到尖石國中，自從住在他家後開始認真穩定的訓練，他的努力付出也開花結果，陸續在各大賽事奪牌。

謝俊漢表示，尖石國中田徑選手的訓練以中長距離為主，因此是傳統路跑、800公尺、1500公尺等項目的常勝軍，為了訓練選手的心肺耐力，除了學校操場，山路更是訓練的好場地，因為起伏大，能達到更好的訓練效果。

「體育及課業都要兼顧，未來才有更多升學的選擇！」謝俊漢說，這些學生擁有與生俱來的運動天賦，透過訓練在比賽獲得好成績，但不少學生的課業卻沒辦法兼顧，為了讓他們有動力，參賽變成了最好的誘因，規定課業要達到一定的標準才能參賽，鼓勵學生花時間學習。