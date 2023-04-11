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嘉市特教國手競技疊杯代表隊世界賽大放異采 帶國旗為台灣爭光
中華代表隊30名選手6至10日前進新加坡，參加2023競技疊杯世界盃錦標賽，和17國370名選手角逐，6位選手來自嘉市都是特教生，是13年來第一支特教國手隊伍，勇奪3金、4銀、4銅、3項第4、4項第5、1項第6、1項第9和2項第10，昨天載譽回嘉，為自己及台灣運動寫下精采生命故事。
嘉市代表隊6位選手：北園國中蕭正政、蘭潭國中江嘉宬、民生國中宋惟森、玉山國中陳懷恩及育人國小汪佑叡、陳釆稼。其中，陳采稼視障生參賽，引來新加坡媒體關注，對台灣藉競技疊杯為特教孩子打造亮眼的舞台，感到相當讚賞。
蕭正政、汪佑叡雙人組比賽，預賽打破自己保持世界紀錄，可惜決賽時失誤與金牌擦身而過。另，陳懷恩爸爸與汪佑叡媽媽和小選手組成親子組參加賽事，分別獲得銀牌、銅牌。因嘉市選手優異成績，在個人賽預賽後，大會將原在L特別組二級賽事的3位選手，升級至L1一級賽事，少了奪牌機會，但也代表大會對6位台灣特教選手實力肯定。
獲得3面金牌的汪佑叡說，開心和媽媽參賽，獲得很棒的成績。媽媽說，可以和孩子共度特別親子時光，是她最大感動。選手們感謝市長黃敏惠、教育處長林立生支持特教運動競技疊杯，讓他們可以從全國賽、亞洲賽到世界盃，一路邁向競技疊杯最高殿堂，擴展國際視野，在嘉市學習真的很幸福。
昨天參賽選手的5所學校校長和家長，聚集嘉義高鐵站月台閘門前，歡迎帶隊老師和選手載譽歸國回嘉，家長對孩子好表現感動驕傲。蘭潭國中校長莊裕庭說，小選手沒有因為特教身份有優待，因身體因素要比一般選手有更強毅力，真的不簡單，為選手表現感動驕傲。
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