大武山成年禮26年 屏大校長陳永森每年參加 向山林學習

屏東縣政府連續26年舉辦大武山成年禮，屏東大學校長陳永森26年來每屆都參與，陳永森說，希望能種下一棵棵愛護台灣這片土地種子，帶領青年學子們，透過雙手雙腳與夥伴合作，走進大武山媽媽的懷抱，讓年輕學子們與土地有更多連結，爬山不求登頂，「向山林學習」。

位在屏東縣泰武鄉的北大武山，海拔3092公尺，是五嶽之一，也是排灣族的聖山。53歲陳永森說，每一屆都是不同挑戰，26年來過程中最大挑戰是88風災，南部地區受暴雨颱風襲擊，大武山媽媽也受衝擊，步道斷了，上不去大武山去。

陳永森說，八八風災過後，以重建為主題，透過環境災害影響，重新了解認識山林，也帶領學員們不同形式災害造就屏東平原樣貌，這也是一個轉折。另外遇到另個挑戰就是疫情影響，雖完成行前訓練，但疫情嚴峻，當年沒有上山。

在爬山過程中，若遇到學生們想要放棄時，陳永森說，學生們體能不一定充足，這時團隊力量很重要，小隊夥伴彼此分享背包重量，鼓勵學員慢慢一步一步走下去，滑倒、跌倒不要緊，團隊間互相扶持勉勵。

陳永森觀察，爬山不是為了要單攻、登頂，不是要征服這座山，這次在成年禮爬北大武山，就遇網紅要單攻，但他看時間下山一定摸黑，勸退不成，「單攻沒有意義，看不到眼前的美」，很多時候危險、山難就是這樣出現，輕忽自己體能。

陳永森說，參與大武山成年禮26年來都沒有登頂過，爬山的這30年來，僅登頂過一次北大武山是另外跟朋友來，「不是要征服山，是要向山學習」，不要認為一定要到三角點才叫爬山，「當你進來這座山時，就是爬山了」。