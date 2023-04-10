第26屆大武山成年禮 參與學員感動「和自己對話旅程」
屏東縣府舉辦第26屆大武山成年禮，參與57名學員們歷經三天兩夜挑戰後，今天下午回到縣府，學員屏東女中三年級張瑋庭去年入山途中因腸胃炎未能走完全程，今年捲土重來夢想達陣，「和自己對話的一趟旅程」，也有馬來西亞僑生挑戰。縣長周春米期勉學生們，未來面臨挑戰，能回想起登山歷經艱辛，勇敢克服。
屏東縣政府民政處指出，登北大武山對於體能要求高，行前訓練，要完成負重、環境生態訓練，男學員至少揹負18公斤，女學員15公斤重的裝備登山。
參與的每位學員們攜手共度層層考驗，屏東女中三年級張瑋庭說，去年登山途中遇到腸胃炎，無法完成，今年捲土重來，她已錄取海洋大學海洋法律與政策學系，希望在離開家鄉求學前，好好的認識家鄉。
「爬大武山過程，跟自己的一場旅行」，張瑋庭說，學會團隊合作，認識自我。登北大武山，山神都會賜名，山神給她名字是「夏天」，她說，很符合自己個性。
潮州高中二年級的陳泓頡，他的父親是大武山成年禮第一屆學員，爸爸問他要不要來參加，「我都可以你為什麼不行」，就展開報名訓練，他不常爬山，腳扭傷很多次，纏繃帶，吃止痛藥，完成下山。
屏東大學教育心理與輔導學系一年級馬來西亞僑生劉靖慈說，這趟旅程收穫身心靈都被洗滌，越艱難、堅持得到結果，過程要體會一番才能深知，山神給她的名字是「月亮」。
屏東大學校長陳永森26年來每屆都參與，陳永森說，舉辦初衷是希望能種下一棵棵愛護台灣這片土地的種子，透過雙手雙腳，與夥伴攜手，走進大武山媽媽的懷抱，讓年輕學子們對土地有更多連結。
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