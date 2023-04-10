籌措畢旅經費 高雄市偏鄉小五生手工餅乾賣光圓夢

高市那瑪夏區民權國小15名五年級學生，為了籌措畢旅經費，日前在校方及志工等人協助下，趁著螢火蟲季人潮，在路旁擺攤賣手工餅乾，短短一天就賣光，孩子們成功圓夢，開心不已。

民權國小是高雄市的偏鄉小學，學校教務主任林俊銘今天接受中央社記者訪問表示，偏鄉學生因交通不便，少有機會到外地旅行，加上家庭多半務農，經濟收入較不穩定，為讓孩子都能參加畢旅，校方因而提出「畢旅追夢之旅」計畫。

林俊銘說，這項計畫除籌措畢旅經費，減輕家長負擔，讓每個孩子都能參加畢旅，也希望培養孩子自主能力，教育他們「要怎麼收穫先怎麼栽」的道理。

林俊銘指出，計畫於去年首次實行，去年五年級生有9人，除了家長及清景麟教育基金會等挹注部分經費外，9名學生也學習製作手工皂，靠賣手工皂補足旅費差額，預計今年5月要到台中玩。

由於去年計畫引起不錯迴響，今年續辦，林俊銘說，今年五年級生有15人，每人平均畢旅經費約新台幣3000元至5000元，學生同樣要靠自己努力賺取部分經費。

從材料調配、樣品塑型、送入烘焙，到成品包裝，校方邀請專業烘焙老師郭碧瑩指導，讓孩子從做中學，並趁著目前螢火蟲季遊客多，利用在校一個下午的時間製作，8日一早前往銷售地點，迅速完成擺攤布置，為旅程賣力付出。

林俊銘說，原本預計利用週末2天假日賣完所有商品，結果8日下午5時就全部賣光，宣告旅途正式啟動；問孩子最想去哪畢業旅行，這群山上的孩子們嚮往海邊，開心直呼「要去墾丁！」

清景麟教育基金會執行長楊佩琪表示，基金會每年自發性開辦「補助偏鄉學校計畫」，協助偏鄉學校完成夢想，這次民權國小提出的計畫，基金會除提供經費上的支援，更動員企業志工上山陪孩子們做餅乾、賣餅乾，一起努力圓夢。