林口高中獲「新北最美高校制服」冠軍 經典學院風校服位居第2

新北市教育局為了強化家長與學生參與高中職博覽會的動機，並提高學生選擇就讀在地高中職的意願，因此規劃「制服Fashion Show 網路票選活動」，今年（2023）總共有40所學校參與，最後由林口高中以1.3萬票獲得冠軍。

今年「制服Fashion Show 網路票選活動」共有40所公私立高中職參與，參賽學校需要拍攝一組男女學生穿著學校制服的全身合照、撰寫50字左右的介紹文，以及拍攝30秒短片。今年投票時間為3月8日至3月26日上午11時，共計7萬9470人次參與投票，冠軍可獲得6000元獎金、第2名5000元、第3名4000元、第4名3000元、第5名2000元、第6名1000元。 莊敬工家獲得第2名。圖擷自活動官網

新北教育局日前揭曉票選結果，林口高中獲得1萬3078票，成為今年最美高校制服冠軍，男女生都是以淡黃色襯衫搭配灰黑色的制服裙與長褲，有網友稱讚，「制服色系清爽，加上版型又有氣質，讚啦」、「很好看！制服看起來清爽舒服」、「淡黃色制服象徵年輕、活力、朝氣與希望」。