林口高中獲「新北最美高校制服」冠軍 經典學院風校服位居第2
新北市教育局為了強化家長與學生參與高中職博覽會的動機，並提高學生選擇就讀在地高中職的意願，因此規劃「制服Fashion Show 網路票選活動」，今年（2023）總共有40所學校參與，最後由林口高中以1.3萬票獲得冠軍。
今年「制服Fashion Show 網路票選活動」共有40所公私立高中職參與，參賽學校需要拍攝一組男女學生穿著學校制服的全身合照、撰寫50字左右的介紹文，以及拍攝30秒短片。今年投票時間為3月8日至3月26日上午11時，共計7萬9470人次參與投票，冠軍可獲得6000元獎金、第2名5000元、第3名4000元、第4名3000元、第5名2000元、第6名1000元。
新北教育局日前揭曉票選結果，林口高中獲得1萬3078票，成為今年最美高校制服冠軍，男女生都是以淡黃色襯衫搭配灰黑色的制服裙與長褲，有網友稱讚，「制服色系清爽，加上版型又有氣質，讚啦」、「很好看！制服看起來清爽舒服」、「淡黃色制服象徵年輕、活力、朝氣與希望」。
第2名莊敬工家獲得1萬2051票，女學生以紅藍相間的蘇格蘭A字短裙，搭配黑色及膝長襪，經典學院風造型頗受網友青睞。第3名金陵女中獲得1萬935票，以傳統白襯衫加黑短裙，再搭配深藍色毛衣，整體設計相當有氣質。第4名是能仁家商、第5名是豫章工商，活動詳請可以參考網站。
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