「戀戀半線」科學營動手做假血假粉圓 國中生：不敢亂開玩笑

一年一度的「戀戀半線」科學營今天在芳苑國中認真展開，70名國中生分組到六個科學實驗站，動手專心做假血、化學粉圓等實驗，原來混合不同的化學藥劑可製造幾可亂真的血液、粉圓，也可製作推理劇裡的無字天書，國中生都覺得新奇有趣，實驗欲罷不能。

「假血好像真的，大概電影電視裡面的效果就是這樣做出來。」芳中兩名林姓學生興奮的說，硫氰酸鉀溶液滴在皮膚表面，有一點生鏽的浸入三氯化鐵溶液再假裝畫過滴有硫氰酸鉀的皮膚，就會產生流血的特效。林姓男學生表示，以後萬聖節可用來惡作劇，不過平常不能隨便玩，以免過度嚇人產生反效果。

科學粉圓是用滴管吸取海藻酸鈉水溶液，一滴一滴的滴入氯化鈣水溶液，出現一粒粒「粉圓」，芳中學生睜大眼睛看著，直說「好像真的」，並想起食安問題，少數不肖商人為牟取暴利，使用化學原料製作食品，都說今天親眼目睹，原來確實存在著化學粉圓。

彰化師大、彰化女中與彰化縣政府攜手推動科普計畫「戀戀半線」科學營，以探究和實作為核心，將所知所學運用在日常生活。科學營今年邁入第三年，去年也在芳苑國中舉辦，學生反應熱烈，今年又來到芳中，20名彰女學生分別當酒精砲彈、化學粉圓、彩虹試管、無字天書、串氣球、假血實驗科學實驗「關主」，指導芳中學生使用容易取得的材料做科學實驗，體驗生活中無處不科學的樂趣。校長黃天助為獎勵學生，請吃麥當勞午餐。

彰女陳姓學生表示，利用簡單的數學和化學的觀念做科學實驗，帶到以後國中生會學到的課程，幫助他們提前了解未來會學到些什麼。彰女兼課老師林心怡說，戀戀半線科學營20名彰女成員設計適合國一、國二學生的科學遊戲，以老師的角色指導做實驗並解說科學原理，帶領國中生做深化學習，指導和解說的過程中教學相長，彰女成員得到訓練邏輯思考能力和表達能力的收穫。