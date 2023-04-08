中山工商專業師資指導選手 獲高市國中技藝競賽9組第1
高雄市教育局舉辦111學年度國中技藝教育學生技藝競賽，中山工商指導的國中選手共獲得10職群、19個組別共59個獎項，包辦美髮組、趣味化學實驗組、生活化學品製作組、機械製圖與識圖組、機械基礎工作組、烘焙組、廚藝製作組、餐飲服務組和室內配線組9組第一名，是高雄市培訓最多獲獎選手的高中職校。
中山工商校長林昭億表示，學校開辦國中技藝教育近30年，經驗豐富，與南至屏東恆春國中，連偏鄉那瑪夏、甲仙、杉林等國中都長期合作，111學年度更新增設計及農業職群，提供56校、超過1800名學子全方位的職業試探選擇。透過國中技藝教育，讓國中技藝學生找到喜愛的職群，闖出自己一片天。
在111學年度高雄市國中技藝教育學生技藝競賽中，中山工商指導的國中選手，在趣味化學實驗組與生活化學品製作組，分別包辦第一至六名；機械電腦繪圖橫掃全五名；廚藝製作組第一、二、三、六名及兩佳作；餐飲服務組第一至四名及四佳作。美髮組今年首度摘下第一名，機械基礎工作組拚得第一、四、五名；汽車基本認識組獲得第一、三、六名；室內配線組榮獲第一、五名與佳作；烘焙組獲得第一、三、四、六名與佳作；該校將於112學年度新設園藝技術科，首次指導觀賞植物栽培組即榮獲第二名。
中山工商餐飲科主任陳敬淑表示，今年國中技藝競賽題目全面翻新，不管是烹飪方法或食材，題目的難度與高職生參加商業類科技藝競賽相類似，不僅對國技班學生相當陌生，也考驗老師的功力。
贏得美髮組第一名的林園高中國中部周家妤，感謝指導老師和學姐教導編髮技巧，過程遇到撞牆期，曾萌生放棄念頭，在師長、家人和朋友鼓勵下才重拾信心，勇於面對挑戰。她說，從集訓練習領悟付出那麼多心血，就是為了圓一個夢，成就一個勝利，奪標不僅為自己的夢想鋪路，也讓目標更加堅定。
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