博士校長王綠琳有國際觀 九年翻轉瑞芳國中

新北市瑞芳國中校長王綠琳，是美國斯伯丁大學領導教育博士，挾帶著高學歷初任校長就到瑞芳國中，這九年之間，她帶領學校師生一起翻轉瑞芳國中，更因為她過人的國際觀，讓學生沉浸在雙語環境學習，學生品德好又具國際雙語能力，讓王綠琳辦學備受肯定。

校長王綠琳認為，要翻轉學校，就要先讓學生對於家鄉有認同感，瑞芳雖然是偏鄉，不過觀光資源豐富，因此發展瑞芳山河海課程，讓學生認識家鄉，進而愛家愛鄉土。她也認為瑞中的孩子很需要愛與關懷，因此她也每天在上學和放學時間，都會站在門口和學生打招呼，九年來如一日；她也會親自進行家訪，了解學生的家庭環境並從中去輔導學生改善自己的行為，她說自己個性有點雞婆，凡事都想要自己來，雖然會很辛苦，但是看到學生自身品行的轉變，還有外界對於學校的評價從負面到正面，就覺得一切都很值得。

校長王綠琳運用自身在國外唸書多年的經驗和人脈，有著過人的國際觀，近幾年發展國際教育，引進許多資源，讓學生在充滿英語環境中不害怕，包括童軍，家政，輔導活動，健康教育，表演藝術，幼兒園，都是運用雙語教學，希望能將英語母語化，更有簽署六所國外的姊妹校，讓學生可以和國外進行校際交流，開闊國際視野。

另外王綠琳九年來爭取硬體設備，將50年老校大翻新，像是紅極一時的彩虹跑道，行政大樓外牆也是彩色的，要跳脫傳統，創造活潑多元的氣氛，校園更充滿活力。王綠琳說，每個人都一起努力，才能用教育翻轉孩子的未來，唸書固然重要，但更重視寓教於樂，寒暑假舉辦各項營隊，讓學生樂在其中同時也學習到各項領域的知識。

她認為自己敢作夢也努力實踐，帶頭往前衝，經過幾年下來，社區開始對學校產生信任感，現在聽到瑞芳國中，不再只有罵名，而是受到肯定，王綠琳說，任何事情都需要深耕，得花上幾年時間才能結果，如今受到肯定心裡很感動。

瑞芳國中志工隊隊長陳錦娟說，很高興瑞芳國中能有這位認真又有執行力的校長，凡是為學生著想，還有他的國際觀，讓學生慢慢提升自信心進而增加學習興趣和國際視野，看到學生的改變很開心，很感佩她為瑞芳國中付出。

九年前王綠琳首任校長來到瑞芳國中，這所國中曾經負評不斷，校長王綠琳用行動力和耐心來翻轉學校，如今讓社區讚不絕口，更讓瑞芳國中因學生的優異表現能見度提升，學生不論是自信心還是品德都大幅提升，今年她也即將退休，但她退而不休，要繼續在國際教育這領域繼續協助更多學校。