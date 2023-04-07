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苗栗「童在一起」親子運動嘉年華 通霄苑裡明登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華活動，繼上周頭份竹南場成功辦理後，通霄苑裡場次明天將在苑裡鎮體育場接續登場。圖／苗栗縣政府提供
「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華活動，繼上周頭份竹南場成功辦理後，通霄苑裡場次明天將在苑裡鎮體育場接續登場。圖／苗栗縣政府提供

為促進親子感情交流與建立兒童良好運動習慣，苗栗縣政府今年預計在頭份竹南區、通苑地區、苗栗地區、大湖等區辦理四場次「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華活動；繼上周頭份竹南場逢雨仍成功辦理後，通霄苑裡場次明天將在苑裡鎮體育場接續登場。

主辦單位表示，今年通霄苑裡場親子運動嘉年華活動設計，以老師現場帶動方式進行，不需要事先練習，只要跟著台上老師口令一起擺動肢體，現場也邀請神秘嘉賓吉祥物用輕鬆活潑的帶動跳，帶領親子檔與現場嘉賓一起熱身。活動現場也特別設計彈跳、投球、爬行、踩踏等數種障礙挑戰及有趣的親子互動遊戲，讓孩子們透過遊戲過程達到運動健身的效果並增進親子之間的感情。

估計將有近800個家庭參與，親子同樂齊聚一堂，營造溫馨美滿之家庭氛圍。現場也貼心準備小禮物贈予每個參加活動的小朋友，讓家長帶領孩子共同度過愉快的周末假期。

縣長鍾東錦表示，現代社會快速的發展及演變，少子女化的時代裡，親子教育更應格外重視，今年「幼兒親子運動嘉年華」不僅能鍛鍊幼兒體能，也能增進親子關係與家庭和諧，更能培養孩子良好運動習慣。尤其活動設計透過趣味化與活潑化讓家長與幼兒共同參與，促進親子合作與良好互動關係，達成寓教於樂的教育目標，期盼所有縣民都熱愛運動促進身心健康，攜手共創幸福苗栗。

親子教育 運動

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