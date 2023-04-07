二林育德國小學生美術聯展 家鄉元素美人樹、木棉花都入畫

彰化縣二林鎮春有木棉花，秋有美人樹，冬有蕎麥花，育德國小學童把家鄉美麗元素畫在畫紙上、紙盤上，今天在二林鎮立圖書館展覽，「越在地化就越國際化」，教師團隊期待偏鄉學童的創作能力可以「藝翔天開」，飛出一片藝術天空。

育德國小現有65名學童，推動美術教育10年，今年舉辦第五屆「藝翔天開」學生美術聯展，展出全校小朋友平時參加菸害暨藥物濫用防制比賽等競賽稿件、人物百態繪畫、立體紙雕、生肖吉祥圖、五千年傳統妙筆丹青及紙盤圖畫創作等上百件作品，學童擔任解說員，為來賓詳細說明每一區創作主旨。

今天開幕典禮，校長許瑞芳說，今年主題「打翻春天」，各班教師發揮藝術與人文課程的設計巧思，帶領學童融入社區之美，學童運用粉蠟筆、水彩筆到利用廢棄物，每一件作品都充滿無限的創意及豐富的想像力，展現最動人的藝術創作及潛能。

藝術指導老師也是新住民畫家王莉引用教育家蔡元培的話「藝術並不只是藝術本身，而是整個人生觀的培養與薰陶。」她說，在最近10年的兒童美育教學生涯中深深體會，美育，其實就是一種育人的方式，學童把家鄉的美都帶入藝術創作，作品越在地化就越國際化，小朋友希望外界看見家鄉二林的美好，外界也看見育德孩子的藝術創作能力。