嘉中退休教師回校在蔣介石銅像前 與師生快閃訴求言論自由

今天言論自由日，嘉義高中退休老師、桃山人文館創辦人林瑞霞，上午回嘉中舉辦「善用言論自由日，誠實面對蔣介石歷史功過」快閃活動，邀歷史老師蔡明達及部分學生，在蔣介石銅像前10分鐘演講、唱「先總統蔣公紀念歌」，訴求突破高中校園言論自由桎梏，提供蔣介石銅像成為不義文化遺址思維，成為可學習歷史、促進公民思辨教育場域。

嘉中校長陳元泰在校外開會，未接獲林瑞霞及師生申請活動，感到訝異，對他們的快閃行動及言論表示，尊重他們自主表達言論權利，但他們的言行，不代表嘉中師生，對樹人堂前蔣介石銅像，校方保留現狀，會加強門禁管制。

快閃活動上午9點50分至10點，利用學生下課10分鐘舉行，師生、校友共6人參加。林瑞霞說，自由時代週刊創辦人鄭南榕1989年4月7日，為爭取言論自由自焚身亡，4月7日言論自由日，她擔任老師退休至今，推動公民教育，發現高中師生言論自由，仍會因被各種關心、壓力，形成心中小警總，言論自由須被突破、思想須要覺醒。

她表示，108課綱教育核心強調具體行動、社會參與，嘉中蔣介石銅像被高聳樹木包圍，許多師生不知道有此銅像，透過快閃活動，促進校園言論自由，讓參加師生、校友，跳脫個人好惡，從蔣介石功過思辨、認識台灣歷史。

蔡明達說，以前蔣介石是神聖不可侵犯偉人，現在從許多歷史文件可看到，蔣介石在台獨裁統治如皇帝，有人主張移除銅像、促進轉型正義，從不同角度思考，銅像存在不是將他當偉人崇拜，可以成為不義文化遺址，加解說牌，讓歷史生活化，後人透過思辨尋找問題答案。